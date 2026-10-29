Đắp mặt nạ lâu có giúp cấp ẩm nhiều hơn cho da?

Thời gian khuyến nghị khi đặt mạ nạ giấy thường là khoảng 15 phút. Ảnh: apivita

Mặt nạ giấy chủ yếu giúp bổ sung nước và các thành phần chăm sóc da thông qua tinh chất. Khi miếng mặt nạ dần khô đi, việc tiếp tục đắp có thể làm tăng cảm giác căng da, gây kích ứng hoặc khó chịu. Vì vậy, thời gian sử dụng phù hợp quan trọng hơn việc cố giữ mặt nạ trên mặt càng lâu càng tốt.

Theo TVBS, cách đơn giản nhất là tuân thủ thời gian được ghi trên bao bì sản phẩm, bởi mỗi loại mặt nạ có công thức, chất liệu và cách sử dụng khác nhau. Với mặt nạ giấy thông thường, thời gian khuyến nghị thường khoảng 10-15 phút. Bạn không nên tự ý kéo dài thời gian đắp với hy vọng tăng hiệu quả dưỡng da. Nếu xuất hiện cảm giác châm chích, nóng rát hoặc ngứa rõ rệt, hãy tháo mặt nạ ngay và nhẹ nhàng rửa sạch da bằng nước.

Bên cạnh đó, duy trì các bước chăm sóc cơ bản như làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm và chống nắng đều đặn vẫn là nền tảng quan trọng để giữ làn da khỏe mạnh.

Mặt nạ giấy không thể thay thế toàn bộ chu trình dưỡng ẩm nên sau khi đắp mặt nạ vẫn cần các bước như serum, kem dưỡng để đảm bảo độ ẩm cần thiết cho da. Ảnh: puredermoc

Sau khi tháo mặt nạ, bạn có thể nhẹ nhàng massage để tinh chất còn lại phân bố đều trên da. Tùy tình trạng da, nên thoa thêm kem dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng dạng đặc để hạn chế mất nước. Bước này đặc biệt hữu ích với người có làn da khô, thường xuyên ở trong phòng điều hòa hoặc sống trong môi trường có độ ẩm thấp.

Tuy nhiên, với các loại mặt nạ có hướng dẫn sử dụng riêng, chẳng hạn sản phẩm yêu cầu rửa lại sau khi đắp, bạn cần làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất thay vì áp dụng một quy trình chung cho tất cả sản phẩm.