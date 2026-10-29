Á khôi cao 1,73 m có vóc dáng như người mẫu tại Hoa hậu Việt Nam
Mai Thị Yến Nhi là một trong top 25 thí sinh góp mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1,73 m, có năng khiếu nhảy múa với nhiều năm theo đuổi công việc vũ công.
Mai Thị Yến Nhi sinh năm 2006, cao 1,73 m, là một trong 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và là á khôi 1 cuộc thi hoa khôi trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
“Đôi khi, chúng tôi không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một phần của hành trình giúp rèn luyện tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Có những lúc vất vả vì phải tập nhiều giờ liền, chúng tôi vẫn hỗ trợ và động viên nhau cùng tiến bộ. Với tôi, đây không chỉ là hành trình hoàn thiện bản thân mà còn là cơ hội để có thêm những tình bạn đẹp và cùng nhau trưởng thành”, Yến Nhi chia sẻ.
Trong hành trình tại Hoa hậu Việt Nam, chuyến đi đáng nhớ nhất với Yến Nhi là tại Vân Đồn - Quảng Ninh, khi cô và các thí sinh cơ hội trải nghiệm cào ngao, dọn rác trên bãi biển và tham gia các hoạt động trên biển.
Bên cạnh Vân Đồn, chuyến đi Lai Châu cũng là một trong những hành trình để lại cho Yến Nhi nhiều cảm xúc. “Khi đến điểm trường Sử Thàng thuộc Trường Mầm non Tả Lèng, biết được hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ, tôi thực sự xúc động và thương các em rất nhiều”, cô nói.
Sau những chuyến đi, lớp học và hoạt động cộng đồng, Yến Nhi cảm thấy mình trưởng thành hơn, không chỉ về kiến thức mà còn trong cách nhìn nhận cuộc sống.
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