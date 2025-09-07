Bảo Anh muốn khép lại ồn ào với Phạm Quỳnh Anh

Ngày 4/9, ca sĩ Bảo Anh vừa lên tiếng cho biết câu chuyện liên quan giữa cô và đồng nghiệp Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại, sau khi chứng kiến hai con gái của Phạm Quỳnh Anh liên tục bị soi xét, chỉ trích trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ viết: “Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này, nhưng có lẽ đã đến lúc nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa tôi và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Tôi mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị".

Bảo Anh mong khép lại ồn ào với Phạm Quỳnh Anh.

Theo Bảo Anh, thời điểm cô từng bị hiểu lầm liên quan đến chuyện gia đình của Phạm Quỳnh Anh, bản thân cô đang trong giai đoạn rối ren, lo toan nhiều việc riêng nên khó có thể nghĩ xa hơn. Tuy nhiên, gần đây cô nhận thấy nhiều bình luận không chỉ nhắc lại câu chuyện cũ mà còn lôi cả các con của Phạm Quỳnh Anh vào bàn tán, điều này khiến cô trăn trở.

“Mỗi câu nói tiêu cực đều có thể để lại vết thương khó lành trong lòng một đứa trẻ. Tôi tin bé không đáng phải nhận những chỉ trích hay lời phán xét nặng nề”, Bảo Anh nhấn mạnh.

Cô kêu gọi khán giả hãy khép lại ồn ào, dành sự bao dung và thấu hiểu cho phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ vốn gánh trên vai nhiều trách nhiệm và áp lực. “Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc được có sự bình yên cho riêng mình”, giọng ca sinh năm 1992 viết.

Hai con gái của Phạm Quỳnh Anh bị chê về thái độ khi tham gia sự kiện. Nữ ca sĩ sau đó lên tiếng bảo vệ con, phản ứng khi các con trở thành đối tượng bị soi mói. Theo cô, hình ảnh các bé bị cắt ghép, lan truyền kèm theo nhiều bình luận ác ý, gây ảnh hưởng đến tâm lý. Cô lo lắng cho con gái lớn 13 tuổi, vốn tính cách khép kín và đang ở độ tuổi nhạy cảm, nay phải chịu áp lực từ dư luận. Trường hợp con gái nhỏ cũng khiến Phạm Quỳnh Anh bức xúc khi xuất hiện tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không thể im lặng trước những bình luận độc hại nhắm đến con.

Vào năm 2018, có nhiều tin đồn về xích mích chuyện gia đình giữa Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh. Thời điểm đó, Bảo Anh yêu cầu Phạm Quỳnh Anh lên tiếng, đưa ra bằng chứng song nữ ca sĩ Bụi bay vào mắt im lặng.