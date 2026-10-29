Lên đồ đơn giản đi cafe, Midu khiến fan xuýt xoa diện mạo tuổi 37

Từ sau khi kết hôn với thiếu gia Minh Đạt, thông tin về hotgirl đời đầu Midu luôn nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Ở tuổi U40, Midu có cuộc sống viên mãn với hôn nhân hạnh phúc, sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Đáng chú ý, nhan sắc của “bà trùm” bất động sản được nhận xét không thua thời mới vào showbiz khi luôn giữ được sự trẻ trung, vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Mới đây, nữ diễn viên khoe bộ ảnh diện đồ đơn giản đi cafe sáng khiến fan không khỏi xuýt xoa.

Trong ảnh, Midu xuất hiện set đồ đơn giản: Chân váy maxi trắng và áo len tay ngắn mang lại phong cách nữ tính, thanh lịch và rất phù hợp cho những ngày thời tiết se lạnh hoặc giao mùa.

Cùng mái tóc xoã dài và makeup trong veo giúp Midu toát lên vẻ mong manh "nàng thơ" không khác gì thuở mới vào showbiz.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với những bước đi nhẹ nhàng trên đường phố hay nụ cười rạng rỡ trước ống kính, Midu vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm. Nhiều khán giả nhận xét Midu ngày càng nhuận sắc và giữ vững hình ảnh thanh lịch sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại những lời khen dành cho ngoại hình của Midu. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung của Midu dù đã bước sang tuổi U40: "Đúng là vẻ đẹp không tuổi", "Midu mặc set này đơn giản mà quá xinh, nhìn trẻ như đôi mươi", "Visual ngày càng thăng hạng, góc nào cũng đẹp"; "Xin bí quyết giữ dáng và giữ nhan sắc";...