Ảnh sao 6/7: Phạm Quỳnh Anh thân thiết Sơn Tùng M-TP sau 12 năm

Thanh Hằng gây chú ý với kiểu tóc bob ngắn ngang cằm. Siêu mẫu cho biết đã lâu cô mới làm mới diện mạo cùng tóc ngắn.

Gia đình Thu Thủy đưa nhau đi nghỉ dưỡng ở Nha Trang. 'Bởi vì hạnh phúc đôi khi chỉ là một chuyến đi, nơi thời gian trôi chậm lại để cả nhà mình được thực sự ở bên nhau', cô cho hay.

Bảo Thy khoe dáng gợi cảm cùng đầm bó sát sau giảm 6 kg. Người đẹp tận hưởng không khí sôi động của Sài thành lung linh lúc về đêm.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tình tứ bên ông xã Phan Tô Ny khi đón bình minh trên biển Lăng Cô, Huế. Nhân dịp đến đây tham dự show diễn của Vũ Ngọc và Son, cặp sao tranh thủ nghỉ ngơi tại một resort 5 sao.

Đông Nhi diện đầm 'nửa kín nửa hở' khoe dáng khi cùng chồng con đi nghỉ hè.

Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh cùng Sơn Tùng M-TP để chúc mừng sinh nhật đàn em. 12 năm sau khi hợp tác chung trong bộ phim Chàng trai năm ấy, cặp sao vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên gặp mặt chuyện trò.

Nghệ sĩ Vũ Luân đưa con gái Bình Yên đi chơi Bangkok, Thái Lan. Khi được bố đưa đến trung tâm thương mại, nhóc tì ngồi ngoan chụp hình.

Kiều Minh Tuấn và Huy Khánh diện Việt phục chụp hình ở Đại nội nhân dịp đến Huế ghi hình '2 ngày 1 đêm'.

Hoa hậu Ý Nhi mặc đồ bó sát khoe dáng trong chuyến vi vu Thái Lan cùng bạn bè.

Minh Tú tranh thủ tận hưởng những ngày hè ở Italy khi sang châu Âu cùng chồng nghỉ ngơi dưỡng bệnh.