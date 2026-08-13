Bộ sưu tập túi Hermes hơn 2 tỷ đồng của Đinh Ngọc Diệp

Đinh Ngọc Diệp những năm gần đây theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính, thường kết hợp đầm may đo với phụ kiện hàng hiệu. Trong đó, Hermes Kelly là một trong những mẫu túi cô nhiều lần sử dụng khi đi sự kiện, du lịch và công tác cùng chồng.

Đầu tháng 8, trong chuyến công tác Trunung Quốc cùng đạo diễn Victor Vũ, diễn viên diện đầm ren, phối túi Hermes Jaune Ambre Epsom Sellier Kelly 25 Gold Hardware, sản xuất năm 2020.

Theo Sotheby's, mẫu túi được định giá 20.600 USD, tương đương khoảng 540 triệu đồng.

Thiết kế có màu vàng hổ phách, làm từ da Epsom, kết hợp phần cứng màu vàng.

Đinh Ngọc Diệp từng sử dụng một mẫu Hermes Epsom Kelly Sellier 25 màu Craie, tông trắng kem, có giá hơn 500 triệu đồng theo thông tin từ nhãn hàng.

Cô phối túi với trang phục theo phong cách tối giản, giúp phụ kiện trở thành điểm nhấn.

Theo Vogue, Kelly là một trong những dòng túi biểu tượng của Hermes, bên cạnh Birkin. Thiết kế được đặt theo tên minh tinh Grace Kelly sau khi bà được chụp ảnh sử dụng túi vào năm 1956.

Năm 2025, trong một bộ ảnh street style, diễn viên tiếp tục xuất hiện với Hermes Kelly 25 màu Etoupe, làm từ da Epsom và kết hợp phần cứng màu bạc.

Etoupe là gam màu trung tính đặc trưng của Hermès. Da Epsom có bề mặt dập vân, giúp thiết kế giữ phom tốt và tạo vẻ cứng cáp.

Theo Bagista, mẫu túi được niêm yết 19.999 bảng Anh, tương đương hơn 600 triệu đồng.

Trước đó, trong chuyến công tác châu Âu cùng Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp cũng xách Hermes Bleu Atoll Epsom Kelly 25 Sellier Gold Hardware, sản xuất năm 2020.

Theo Sotheby's, mẫu túi có giá 12.000 euro, tương đương khoảng 370 triệu đồng. Cô phối chiếc Kelly màu xanh với đầm gấm đồng điệu của nhà thiết kế Phương My.

Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984, từng là nhà báo, MC trước khi chuyển hướng làm người mẫu, diễn viên. Cô được biết đến qua các phim Hoa dã quỳ, Thiên sứ lông bông, Cưới ngay kẻo lỡ, Nàng men chàng bóng...

Cô bén duyên với đạo diễn Victor Vũ từ những ngày đầu anh về nước làm phim, từng đóng chính trong Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến. Hai người kết hôn năm 2016.

Victor Vũ sinh năm 1975 tại Mỹ, được biết đến qua các phim điện ảnh như Thám tử Kiên, Người vợ cuối cùng, Giao lộ định mệnh, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu...