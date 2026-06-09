Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Hòa Minzy vay mượn" chiều cao từ những đôi giày 20-30 cm

Trong showbiz, Hoà Minzy không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm âm nhạc hay chuyện tình với chồng quân nhân, mà cô còn "đáng nhớ" qua bộ sưu tập giày có chiều cao khủng từ 20-30 cm.

Điều đáng yêu ở Hoà Minzy là cô không bao giờ giấu chiều cao "vay mượn" của mình, mà còn công khai những đôi "cà kheo" này một cách hài hước.

Không chỉ sản phẩm âm nhạc hay chuyện tình với chàng quân nhân, những đôi giày của Hoà Minzy cũng luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Điều thú vị là chủ nhân của nó cũng thoải mái tương tác với khán giả, khiến cho chủ đề này không còn để mỉa mai mà trở thành câu chuyện rôm rả, hài hước.

Đây không còn là giày, đây là những chiếc ghế biết đi.

Nhờ đó mà nhiều năm qua Hoà Minzy dễ dàng "biến hình" trong những bộ cánh lộng lẫy, giúp thời trang trên sân khấu của cô không hề thua kém bất cứ ngôi sao có lợi thế chiều cao nào.

Nhờ những đôi "cà kheo", chiều cao 1m5 của Hoà Minzy không còn là trở ngại khi lên sân khấu hoặc sánh đôi cùng các siêu mẫu hay hoa hậu...

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzy giúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn

Những thiết kế hở vai

Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hoà Minzy luôn khéo léo lựa chọn những thiết kế vừa vặn với cơ thể. Cô ưu tiên chọn những thiết kế có chất liệu mềm mại, kiểu dáng đơn giản, màu sắc trung tính để hài hoà với cơ thể. Một trang phục quá nổi bật sẽ mang đến sự tương phản với vóc dáng, khiến nhược điểm trở nên lộ rõ hơn.

Nhờ đó, phong cách thời trang của Hòa Minzy luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ có chiều cao khiêm tốn.

Hoà Minzy chọn thiết kế cúp ngực và phần chân váy ngắn để vóc dáng được thanh thoát, có cảm giác dài người hơn.

Màu sắc trung tính cũng là ưu tiên của cô, khiến tổng thể hài hoà mà không cần đi giày đế cao.

Dáng thể thao năng động

Là người phải di chuyển nhiều và yêu thích sự năng động nên Hoà Minzy không thể thiếu những đôi giày đế bệt có dáng thể thao. Cô mix cùng những thiết kế trẻ trung nhưng khoẻ khoắn và hiện đại, khiến bà mẹ một con nhiều khi được nhận xét như cô nàng genZ cá tính.

Nhẹ nhàng, nữ tính

Hoà Minzy cũng khá phù hợp với phong cách nữ tính, nhờ vào vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn của cô. Đây chính là lợi thế để cô lựa chọn được nhiều thiết kế khác nhau. Chiều cao thấp đã có "cà kheo" lo, còn diện những thiết kế đa dạng đã có vóc dáng của Hoà lo. Điều này khiến những cô nàng 1m5 thêm tự tin, cũng như có thêm nhiều bí quyết để khắc phục chiều cao khiêm tốn.