Hòa Minzy hóa công chúa, cùng dàn sao khoe sắc trên thảm đỏ

Là một trong những ngôi sao được mong chờ nhất tại lễ trao giải tối 15/4, Hòa Minzy khiến đám đông hú hét không ngừng khi diện váy xòe dáng công chúa màu đỏ rực khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Thiết kế dáng xòe lộng lẫy lấy cảm hứng từ váy của công chúa, quý tộc châu Âu xưa giúp nữ ca sĩ "Bắc Bling" thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ. Chi tiết trễ vai tôn lên vòng một gợi cảm của nữ ca sĩ.

Cô hoàn thiện phong cách công chúa bằng bộ trang sức đính kim cương cùng mái tóc xoăn nhẹ và gương mặt trang điểm tông hồng. Ở lễ trao giải năm nay, cô có tên trong nhiều hạng mục, nổi bật là "Nữ ca sĩ của năm".

Ca sĩ Hương Tràm khoe đường cong gợi cảm trong bộ váy bó sát, đính hoa 3D. Cô không chỉ biểu diễn mà còn có mặt trong đề cử "Album của năm".

SOOBIN Hoàng Sơn xuất hiện trong tiếng reo hò, cổ vũ không ngừng của người hâm mộ khi xuất hiện trong bộ vest sáng màu.

SOOBIN không chỉ giữ vai trò đại sứ của giải thưởng mà còn góp mặt trong nhiều hạng mục đề cử. Năm qua, anh có nhiều sản phẩm nổi bật, trong đó có MV "Mục hạ vô nhân" và concert "All-Rounder".

Cầu thủ Đình Bắc bảnh bao trên thảm đỏ.

Cầu thủ Đỗ Hoàng Hên của CLB Hà Nội tình tứ bên bạn đời trên thảm đỏ.

NSND Tự Long và NSND, Cục trưởng Xuân Bắc xuất hiện cùng nhau. Họ là bạn diễn thân thiết, đã gắn bó với nhau hàng chục năm.

Ca sĩ, NSND Thanh Lam lẻ bóng tại sự kiện.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm thướt tha với váy đính sequin dáng cape.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hùng cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Họ cạnh tranh ở hạng mục "Nhạc sĩ của năm".