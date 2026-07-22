Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng giúp người dân Lai Châu

Trong bài đăng, Hòa Minzy bày tỏ sự sẻ chia với những mất mát của người dân vùng bị ảnh hưởng: “Hòa Minzy xin được chia sẻ mọi khó khăn và gửi lời động viên tới bà con Lai Châu”. Nữ ca sĩ cho biết việc ủng hộ được thực hiện theo lời kêu gọi của Chính phủ, đồng thời kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay giúp đỡ đồng bào: “Người Việt mình thương nhau thui ạ”.

Ảnh: Fbnv

Hành động của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng sự chung tay kịp thời của các nghệ sĩ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích cộng đồng cùng hỗ trợ người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Đây không phải lần đầu Hòa Minzy tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 nhiều năm qua thường xuyên đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.