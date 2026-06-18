Hòa Minzy xúc động khi trở thành Ủy viên trẻ nhất BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ca sĩ Hòa Minzy được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ca sĩ Hòa Minzy vừa chính thức được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Cô cũng là đại biểu trẻ nhất trúng cử tại nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông tin được công bố tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong hai ngày 17 - 18/6/2026 tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 789 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên cả nước.

Ca sĩ Hòa Minzy tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: FBNV)

Theo đó, tại phiên làm việc chiều 17/6, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Trong danh sách những gương mặt được tín nhiệm bầu chọn có ca sĩ Hòa Minzy và ca sĩ Hà Myo, hai nghệ sĩ trẻ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân, Hòa Minzy bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được tín nhiệm giao trọng trách mới. Nữ ca sĩ viết: "Hãnh diện và vui mừng thông báo tin tới gia đình, bạn bè và toàn thể quý khán giả, tôi đã trúng cử và trở thành một trong 127 uỷ viên Ban Chấp Hành TW Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam - đại diện cho hơn 50 triệu nữ giới Việt Nam, đồng thời là đại biểu trẻ tuổi nhất của nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây thực sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Hoà Minzy, cũng là một cơ hội lớn để tôi có thể giúp đỡ và hỗ trợ nhiều hơn những người phụ nữ, trẻ em đang gặp khó khăn ngoài kia. Từ trước tới giờ, Hòa Minzy hay làm một mình, giờ thì đã có hội bên cạnh đồng hành. Tin chắc rằng tôi sẽ làm tốt hơn và lan toả tốt hơn nữa những công tác xã hội của mình cũng như của hội".

Hòa Minzy sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi giành quán quân cuộc thi Học viện Ngôi sao 2014. Sau đó, nữ ca sĩ dần khẳng định tên tuổi với nhiều ca khúc ấn tượng như: Rời bỏ; Chấp nhận; Không thể cùng nhau suốt kiếp...

Trong nhiều năm qua, Hòa Minzy không chỉ ghi dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc được đông đảo khán giả yêu mến mà còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội. Việc nữ ca sĩ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của cô trong cả lĩnh vực nghệ thuật lẫn các hoạt động xã hội.