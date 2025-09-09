Những đôi giày 'cục gạch' 30 cm giúp Hòa Minzy cao hơn 1,8 m

Hòa Minzy khoe 5 đôi giày mới tậu, được cô đặt hàng thiết kế riêng phù hợp với size chân và nhu cầu 'ăn gian' chiều cao. Các thiết kế có phom dáng Mary Janes chắc chân, với phần đế độn lên khoảng 30 cm.

Ca sĩ sắm một lúc nhiều màu để phối cùng những kiểu trang phục dạ hội, đồ đi diễn. Khi đi các thiết kế này, cô tăng chiều cao từ 1,55 m lên hơn 1,8 m.

Nhiều năm nay, Hòa Minzy có sở thích đi 'cà kheo'. Bộ sưu tập giày đế khủng của cô ngày càng đa dạng về mẫu mã, số lượng, đến giờ có khoảng 10 đôi cao hơn 30 cm.

Thiết kế bằng chất liệu nhung từng được giọng ca Bắc Bling diện khi hát trong đại lễ 2/9. Hôm tổng duyệt chương trình, ca sĩ gây chú ý khi bỏ đôi giày để chạy, nhờ Đức Phúc cầm hộ.

Bộ sưu tập siêu cao gót của Hòa Minzy trước đó có một đôi màu nude thường được cô sử dụng, một đôi boots đế trong suốt do người mẫu Hoàng Thùy mua tặng và một đôi sandals trắng cao hơn 30 cm.

Với chiều cao 1,55 m, Hòa Minzy thường phải 'hack' dáng bằng những đôi giày lênh khênh.

Nữ ca sĩ không ngại khoe những đôi sandals cao trên 20 cm, giúp cô không bị lép vế khi đứng cạnh các chân dài Vbiz.

Thiết kế sandals màu nude có quai ngang cổ chân chắc chắn đồng hành cùng Hòa Minzy trong nhiều sự kiện.