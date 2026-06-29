Nhật Kim Anh khoe vẻ gợi cảm với áo tắm hở bạo

Bà mẹ hai con chọn chiếc áo tắm một mảnh khoét sâu phần ngực, khoe vòng một và xương quai xanh gợi cảm. Chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, diễn viên được nhiều khán giả khen 'quá nóng bỏng'. Nhật Kim Anh cho biết đây là lần đầu đủ dũng cảm đăng ảnh đi biển táo bạo như vậy.

Thiết kế được Nhật Kim Anh lựa chọn kiểu tay dài, điểm nhấn là những chi tiết cắt khoét để lộ lưng trần, hai bên eo và ngực.

Nhật Kim Anh cho biết để có vóc dáng hiện tại, cô chăm chỉ luyện tập, ăn uống lành mạnh và giảm hơn 20 kg sau khi sinh con gái Julia. Dù đã về mức cân mong muốn, cô vẫn duy trì chế độ này, giữ body gợi cảm.

Diễn viên đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên hai con Kutin và Julia tại Nha Trang.

Phần lớn thời gian cô dành cho việc cùng các con bơi lội trong resort hay đi chơi công viên.

Diễn viên đón con trai từ nhà nội ở Cần Thơ về TP HCM với mẹ và em gái hôm 10/6, sau khi bé được nghỉ hè. Từ đó đến nay, ba mẹ con liên tục đi biển.

Bé Julia nhà Nhật Kim Anh mới hơn một tuổi nhưng đã quen với những chuyến đi xa. Từ đầu mùa hè, bé được mẹ đưa theo cùng trong các chuyến công tác và nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn, Phú Yên, Vũng Tàu...

Gia đình diễn viên cùng trải nghiệm cáp treo trên biển ở Nha Trang.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, từng tham gia các phim: Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ. Cô là giám khảo trẻ nhất trong Liên hoan phim Việt Nam 2017. Ngoài đóng phim, cô theo đuổi ca hát, từng ra album Lâu đài cát.