Ba 'mẹ bỉm' Nhật Kim Anh, Thanh Trúc, Kha Ly đọ sắc vóc

Hôm 18/12, Nhật Kim Anh khoe ảnh cô mặc váy ren màu nude đồng điệu với con gái dự một buổi tiệc ở TP HCM . Đây là hiếm hoi diễn viên bế bé Julia tới nơi đông người.

Nhật Kim Anh cho biết năm nay cô được mời dự nhiều đám thôi nôi. Người đẹp cũng đang lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho con gái vào đầu tháng 2/2026.

Diễn viên 'Tiếng sét trong mưa' gặp gỡ hai mẹ bỉm Kha Ly, Thanh Trúc và các nhóc tỳ Kỳ Kỳ, Lita. Ba người đẹp cùng thế hệ 8X là bạn bè thân thiết ngoài đời. Mỗi khi hội ngộ họ thường trò chuyện rôm rả, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con với nhau.

Bé Kỳ Kỳ nhà Thanh Trúc và công chúa Lita của Kha Ly diện váy đôi như chị em. Kha Ly cho biết thỉnh thoảng có việc bận cô hay gửi Thanh Trúc trông giúp bé Lita.

Nhiều khán giả khen ở tuổi trung niên, Nhật Kim Anh, Thanh Trúc và Kha Ly vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, thần thái tươi tắn.

Nhật Kim Anh tiết lộ cô đã giảm khoảng 20 kg, vóc dáng trở lại như thời con gái sau gần một năm sinh bé Julia.

Thanh Duy có mặt bên bà xã và công chúa Lita trong tiệc thôi nôi con trai một người bạn. Cặp diễn viên đang tận hưởng niềm vui làm cha mẹ, bên con gái đầu lòng, sau 8 năm hiếm muộn.

Ba bà mẹ bỉm nổi tiếng bế con chụp ảnh với chủ nhân sự kiện.

Ca sĩ Vy Oanh đưa hai con Xu và Mio đi tiệc. Cô vui khi tình cờ gặp gỡ mẹ con Nhật Kim Anh.