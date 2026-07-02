Lộ sắc vóc 'mong manh' của Á hậu Tường San ở những tháng cuối thai kỳ

Mới đây, Á hậu Tường San đăng tải bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc thư giãn trong kỳ nghỉ cùng hội chị em với dòng trạng thái ngắn gọn: "Bé bầu và chị em iu".

Trước đó, người đẹp cũng đăng tải khoảnh khắc lộ bụng bầu ở những tháng cuối thai kỳ.

Loạt hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi đây là một trong những lần hiếm hoi cô cập nhật hình ảnh kể từ khi công khai đang mang em bé thứ hai.

Tường San diện chiếc váy maxi hai dây màu xanh pastel với thiết kế suông nhẹ, kết hợp phong cách trang điểm trong trẻo và mái tóc buông tự nhiên. Khung cảnh ngập tràn cây xanh cùng hồ bơi càng tôn lên vẻ dịu dàng, thanh lịch của nàng Á hậu.

Đáng chú ý, dù đã bước vào 3 tháng cuối thai kỳ, Tường San vẫn giữ được gương mặt thanh thoát, làn da rạng rỡ và thần thái tươi tắn. Người đẹp chủ yếu lựa chọn những góc chụp cận mặt hoặc toàn thân với trang phục rộng rãi, khéo léo tôn vẻ nữ tính nhưng không quá tập trung vào vóc dáng mẹ bầu.

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Tường San. Không ít người nhận xét cô ngày càng mặn mà, đằm thắm sau khi lập gia đình và chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tường San xác nhận đang mang thai con thứ hai với ông xã doanh nhân sau thời gian giữ kín thông tin. Người đẹp cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi gia đình sắp chào đón thêm em bé, đồng thời chủ động giảm bớt lịch trình làm việc để dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.