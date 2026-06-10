Nhan sắc vợ, người yêu tuyển Anh ở World Cup 2026

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada, Mexico. Theo Vogue, trong dàn WAGs (từ viết tắt chỉ bạn gái, vợ của vận động viên) tuyển Anh ở mùa giải năm nay, Tolami Benson là người có phong cách thu hút nhất.

Cô sinh năm 2000 tại Hatfield, Anh, đang hẹn hò Bukayo Saka - ngôi sao thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải cho câu lạc bộ Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh và là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Theo Pagesix, tháng 11/2025, Saka cầu hôn bạn gái tại một khách sạn ở London.

Glamour nhận xét Tolami là ví dụ điển hình của phong cách sexy và khỏe khoắn mang âm hưởng thập niên 1990, 2000. Ảnh: Instagram Tolami Benson

Ashlyn Castro, 29 tuổi, là bạn gái của tiền vệ Jude Bellingham, 23 tuổi. Theo Daily Mail, họ công khai tình cảm đầu năm ngoái sau khi Bellingham đưa Castro về nhà gặp gỡ bố mẹ.

Ashlyn Castro là người mẫu, influencer đến từ Los Angeles, Mỹ. Trước khi yêu ngôi sao Real Madrid, người đẹp từng hẹn hò với diễn viên Michael B Jordan, ngôi sao bóng rổ LaMelo Ball. Theo Pagesix, cô theo đuổi phong cách gợi cảm pha khỏe khoắn. Ảnh: Instagram Ashlyn Castro

Megan, 30 tuổi, là vợ của thủ thành số một tuyển Anh Jordan Pickford. Cô tốt nghiệp Đại học Sunderland, hiện là influencer.

Elle nhận xét cô có gu mặc thanh lịch pha chút quyến rũ, thường dùng túi của Chanel, Dior, Hermes. Mỗi khi xuất hiện tại các giải đấu lớn như World Cup hay Euro để cổ vũ chồng, Megan chuộng công thức phối áo thi đấu dáng ngắn kết hợp quần jeans bó, tôn vòng eo. Ảnh: Instagram Megan Pickford

Olivia Naylor - vợ của trung vệ John Stones - là CEO, chuyên gia thẩm mỹ kiêm nhà sáng lập học viện làm đẹp nổi tiếng tại Manchester.

Theo TMZ, người đẹp 37 tuổi, cao 1,75 m, theo đuổi hình tượng phụ nữ quyền lực, trưởng thành. Cô thường diện đầm đơn sắc, ôm dáng tông màu trung tính như đen, trắng, kem, nâu. Thiết kế cô chọn thường có đường cắt rập sắc, phom dáng cứng cáp như blazer độn vai, váy cut-out. Ảnh: Instagram Olivia Naylor

Mia McClenaghan, 27 tuổi, là bạn gái hậu vệ Reece James. Cô tốt nghiệp cử nhân Luật tại Royal Holloway, London. Từ khi còn là sinh viên, Mia theo đuổi công việc làm mẫu dù chỉ cao 1,57 m.

Theo Telegraph, không giống những WAG khác chỉ tập trung làm mẫu ảnh, Mia theo đuổi đam mê công nghệ. Năm ngoái, cô làm Kỹ sư phần mềm về mảng Trí tuệ nhân tạo (GenAI) cho tập đoàn danh tiếng Thomson Reuters. Ảnh: Instagram MiaMcClenaghan

Lauren Fryer và tiền vệ Declan Rice là bạn học từ thời thanh mã trúc mã. Họ đón con đầu lòng tháng 8/2020. Theo Telegraph, cô có đời sống kín tiếng, thân thiện và cởi mở, được người hâm mộ bóng đá yêu mến.

Lauren có thân hình đầy đặn, từng đối mặt với những bình luận ác ý từ cộng đồng mạng về ngoại hình. Theo Pagesix, Declan Rice luôn lên tiếng bảo vệ cô, khẳng định cô là "tình yêu duy nhất và là chỗ dựa tuyệt vời nhất" của anh. Ảnh: Instagram Lauren Fryer

Naima Corbin, 28 tuổi, là vợ của tiền vệ Eberechi Eze. Vogue nhận xét cô là nàng WAG thế hệ mới tiêu biểu cho sự kết hợp giữa trí tuệ, lòng nhân ái và sự cống hiến cho xã hội.

Theo tạp chí, cô là mối tình đầu từ thuở thiếu niên của Eze khi cả hai mới 15 tuổi. Từ đó tới nay, họ luôn đồng hành trong cuộc sống và công việc. Corbin tốt nghiệp bằng cử nhân Điều dưỡng tại trường đại học danh tiếng King's College London. Hiện cô là y tá chuyên khoa hồi sức cấp cứu. Ảnh: Instagram Eberechi Eze