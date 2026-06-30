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Lộ sắc vóc 43 kg của vợ cầu thủ Đức Huy ở tháng đầu thai kỳ

Sự kiện: Làm đẹp cùng SAO

MC Huyền Trang - vợ cầu thủ Đức Huy, chia sẻ sắc vóc 43 kg trong tháng đầu thai kỳ. Cô không ngần ngại diện bikini lộ rõ bụng bầu.

Lộ sắc vóc 43 kg của vợ cầu thủ Đức Huy ở tháng đầu thai kỳ - 1

Mới đây, vợ chồng MC Huyền Trang (Mù Tạt) - cầu thủ Đức Huy thông báo chuẩn bị đón con đầu lòng. Điều khiến fan chú ý là diện mạo tươi tắn, sắc vóc chưa có nhiều thay đổi của "mẹ bầu" Huyền Trang.

Lộ sắc vóc 43 kg của vợ cầu thủ Đức Huy ở tháng đầu thai kỳ - 2

Tuy nhiên, theo nữ MC, thực tế cân nặng của cô sau khi mang thai không tăng mà giảm chỉ còn 43.5kg. Song, cô cũng hạnh phúc tiết lộ lý do: "Bé nhà em nó hơi... quậy!"

Lộ sắc vóc 43 kg của vợ cầu thủ Đức Huy ở tháng đầu thai kỳ - 3

Ngay sau đó, trên trang cá nhân Huyền Trang cũng không ngại khoe khoảnh khắc diện bikini. 

Lộ sắc vóc 43 kg của vợ cầu thủ Đức Huy ở tháng đầu thai kỳ - 4

Mặc dù body vẫn săn chắc nhưng không khó để nhận ra vòng 2 của Huyền Trang đã nhô cao, lộ rõ bụng bầu. Nữ MC hạnh phúc và tự hào khoe cơ thể trong lần đầu làm mẹ.

Lộ sắc vóc 43 kg của vợ cầu thủ Đức Huy ở tháng đầu thai kỳ - 5

Cũng trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng chồng, Huyền Trang diện kín đáo hơn nhưng vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn. Nhiều người hâm mộ cũng nhắc nhở cô cố gắng điều độ ăn uống tăng cân để đảm bảo sức khỏe thời kỳ mang thai.

Vợ cầu thủ Đức Huy mang thai con đầu lòng
Vợ cầu thủ Đức Huy mang thai con đầu lòng

MC Huyền Trang, bà xã cầu thủ Đức Huy thông báo mang thai con đầu lòng, sau ba tháng tổ chức đám cưới.

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Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/06/2026 16:19 PM (GMT+7)
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