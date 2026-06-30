Lộ sắc vóc 43 kg của vợ cầu thủ Đức Huy ở tháng đầu thai kỳ

Mới đây, vợ chồng MC Huyền Trang (Mù Tạt) - cầu thủ Đức Huy thông báo chuẩn bị đón con đầu lòng. Điều khiến fan chú ý là diện mạo tươi tắn, sắc vóc chưa có nhiều thay đổi của "mẹ bầu" Huyền Trang.

Tuy nhiên, theo nữ MC, thực tế cân nặng của cô sau khi mang thai không tăng mà giảm chỉ còn 43.5kg. Song, cô cũng hạnh phúc tiết lộ lý do: "Bé nhà em nó hơi... quậy!"

Ngay sau đó, trên trang cá nhân Huyền Trang cũng không ngại khoe khoảnh khắc diện bikini.

Mặc dù body vẫn săn chắc nhưng không khó để nhận ra vòng 2 của Huyền Trang đã nhô cao, lộ rõ bụng bầu. Nữ MC hạnh phúc và tự hào khoe cơ thể trong lần đầu làm mẹ.

Cũng trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng chồng, Huyền Trang diện kín đáo hơn nhưng vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn. Nhiều người hâm mộ cũng nhắc nhở cô cố gắng điều độ ăn uống tăng cân để đảm bảo sức khỏe thời kỳ mang thai.