Nhan sắc tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh

Thời gian qua, Á hậu Hoàng Oanh càng được quan tâm khi cô được thủ môn Lê Giang Patrik ôm sau khi trận chung kết ASEAN Cup 2026 kết thúc. Chính hình ảnh thân mất của người đẹp và thủ môn này đã khiến khán giả càng quan tâm đến cô hơn.

Được biết, sau nhiều năm bước vào làng giải trí, Á hậu Hoàng Oanh vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu, rạng rỡ. Người đẹp chú trọng chăm sóc bản thân từ làn da, vóc dáng đến phong cách thời trang, thay vì chạy theo những thay đổi quá mạnh về ngoại hình.

Á hậu Hoàng Oanh là một trong những người đẹp sở hữu hình ảnh khá riêng trong showbiz Việt. Từ khi được biết đến qua các cuộc thi nhan sắc, sau đó hoạt động ở vai trò MC, diễn viên và người dẫn chương trình, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, nền nã.

Ở tuổi trưởng thành, Á hậu Hoàng Oanh không còn theo đuổi vẻ đẹp quá cầu kỳ. Trong những hình ảnh đời thường, người đẹp thường lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, ưu tiên tôn đường nét tự nhiên. Đây cũng là cách giúp cô giữ được vẻ tươi tắn, phù hợp với hình ảnh một phụ nữ hiện đại.

Làn da là một trong những yếu tố được Á hậu Hoàng Oanh chú trọng khi chăm sóc nhan sắc. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lớp trang điểm, cô hướng tới việc duy trì làn da khỏe và giữ thói quen chăm sóc phù hợp với lịch trình công việc.

Đặc thù công việc thường xuyên phải xuất hiện trước máy quay, ánh đèn sân khấu và trang điểm khiến việc chăm sóc da càng trở nên cần thiết. Vì vậy, những thói quen cơ bản như làm sạch da, dưỡng ẩm và bảo vệ da trước tác động của môi trường là điều người đẹp quan tâm.

Bên cạnh làn da, vóc dáng cũng là một phần trong hình ảnh của Á hậu Hoàng Oanh. Người đẹp duy trì lối sống năng động và quan tâm đến việc vận động để cơ thể khỏe khoắn.

Với một người thường xuyên làm việc trong môi trường truyền hình, việc giữ sức khỏe và thể lực cũng quan trọng không kém việc duy trì ngoại hình. Hoàng Oanh hướng đến vẻ ngoài gọn gàng, khỏe khoắn thay vì quá chú trọng vào những tiêu chuẩn hình thể khắt khe.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Á hậu Hoàng Oanh cho thấy quan niệm về cái đẹp của cô cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây người đẹp được chú ý bởi danh hiệu á hậu và vẻ ngoài nổi bật, thì hiện tại sự trưởng thành, tự tin và thần thái lại là những yếu tố tạo dấu ấn.

Nhan sắc của Á hậu Hoàng Oanh vì thế không chỉ nằm ở đường nét gương mặt mà còn được tạo nên từ phong thái. Cách cô lựa chọn trang phục, trang điểm và xuất hiện trước công chúng đều hướng tới sự phù hợp với từng hoàn cảnh. Á hậu Ở những khoảnh khắc đời thường, Hoàng Oanh không ngại xuất hiện với hình ảnh giản dị hơn. Chính sự tiết chế trong cách làm đẹp giúp cô giữ được nét riêng sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.