Ngoại hình bạn gái hơn tuổi của 'thần đồng' Lamine Yamal

Theo Marca, suốt thời gian tiền đạo Lamine Yamal cùng Tây Ban Nha dự World Cup 2026 ở Mỹ, ngôi sao mạng xã hội Ines Garcia, 21 tuổi, luôn có mặt trên khán đài. Cô nhiều lần được máy quay ghi lại khoảnh khắc ăn mừng mỗi khi Yamal tỏa sáng.

Ines diện phong cách năng động, phối áo đấu của bạn trai cùng quần jeans, trang điểm vừa phải. Dưới mỗi bài đăng của Ines Garcia trên Instagram, tiền đạo tuổi teen thường tương tác, không ngại thể hiện tình cảm bằng biểu tượng trái tim hoặc khen bạn gái xinh đẹp.

Trước khi được biết đến là bạn gái của Yamal, Ines đã có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Người đẹp Tây Ban Nha hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung về thời trang, du lịch và phong cách sống.

Ines hiện có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 780 nghìn người follow trên Instagram. Các video trên TikTok thường thu hút từ vài triệu đến hơn 10 triệu lượt thích.

Ines Garcia gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ cùng nguồn năng lượng trẻ trung. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt to cuốn hút làn da nâu khỏe khoắn cùng nụ cười tươi tắn giúp cô toát lên vẻ cuốn hút tự nhiên, tràn đầy sức sống.

Vóc dáng nuột nà giúp cô 'cân đẹp' từ trang phục đời thường, váy áo gợi cảm đến những thiết kế flamenco truyền thống. Người đẹp cao khoảng 1,62 m và nặng 47 kg.

Lamine Yamal và Ines Garcia gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi, lần đầu xuất hiện cùng nhau vào cuối tháng 4. Cả hai bị bắt gặp nghỉ dưỡng ở Hy Lạp, xem hòa nhạc của Bad Bunny. Hôm 20/5, Yamal đưa bạn gái đến dự tiệc mừng công cuối mùa giải 2025-2026 của câu lạc bộ Barcelona, đánh dấu lần đầu công khai mối quan hệ mới.

Trước khi hẹn hò Ines Garcia, Yamal có tình trường 'sôi động'. Khi mới 17 tuổi, anh công khai bạn gái đầu tiên, Alex Padilla, trong lễ mừng chức vô địch Euro 2024 nhưng đường ai nấy đi sau vài tháng. Tiếp đó, Yamal yêu Nicki Nicole, rapper hơn 6 tuổi người Argentina, chia tay sau 67 ngày. Yamal từng đi chơi cùng ngôi sao mạng xã hội Anna Gegnoso, nghỉ dưỡng với tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi - Fati Vazquez - và được cho là tìm cách hẹn hò Claudia Bavel - người mẫu hơn anh 12 tuổi.

Lamine Yamal sinh năm 2007, là thần đồng bóng đá người Tây Ban Nha, đang khoác áo CLB Barcelona, được ví là "viên ngọc quý" của bóng đá thế giới, nổi bật nhờ tốc độ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, chân trái khéo léo cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén. Bố Yamal là người gốc Morocco còn mẹ gốc Guinea Xích đạo nhưng hai người đã chia tay khi cậu còn nhỏ. Yamal còn có một chị gái và một em trai (trong ảnh).

Theo Forbes, cầu thủ Gen Z hiện có thu nhập cao thứ 9 tại World Cup 2026 (43 triệu USD). Yamal đã mua ba nhà cho bố, mẹ và bà nội ở quê khi mới 16 tuổi. Yamal từng được Ronaldo khen 'có tương lai rất tươi sáng' trước khi cùng đồng đội loại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup.

Sự nổi tiếng của Yamal còn lan rộng đến thời trang, xu hướng tiêu dùng và cách người hâm mộ tương tác với bóng đá.

Ảnh: Instagram/ Ineesgaarcia