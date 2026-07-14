Sắc vóc vợ, bạn gái của cầu thủ Tây Ban Nha

Ines Garcia, 21 tuổi - bạn gái "thần đồng" Lamine Yamal - có đường nét cuốn hút, nụ cười tươi. Cô sinh trưởng tại Seville, Tây Ban Nha, là nhà sáng tạo nội dung về thời trang, du lịch và phong cách sống. Mỗi video cô đăng tải trên TikTok hút từ hai triệu đến 10 triệu lượt thích. Lamine Yamal - Ines Garcia gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi, lần đầu xuất hiện cùng nhau hồi tháng 4. Cả hai bị bắt gặp nghỉ dưỡng ở Hy Lạp, xem hòa nhạc của Bad Bunny. Hôm 20/5, Yamal đưa bạn gái đến dự tiệc mừng công cuối mùa giải 2025-2026 của câu lạc bộ Barcelona. Ảnh: Instagram Ineesgaarcia, Instagram Lamineyamal

Pedri, 24 tuổi và người mẫu hơn anh 6 tuổi - Alejandra Dorta - hẹn hò từ mùa hè 2024 nhưng kín tiếng, đến 2025 mới cởi mở chia sẻ chuyện tình. Dorta có hình thể nóng bỏng, làn da nâu, chuộng phối đồ theo hướng hiện đại, gợi cảm. Ảnh: Instagram Alejandraadorta, FC Barcalona

Bên lề các trận cầu tại World Cup 2026, tiền vệ Gavi, 22 tuổi, đưa bạn gái hơn anh hai tuổi - Ana Pelay - dạo chơi Mỹ. Họ hẹn hò khoảng gần ba năm. Ana Pelay được đánh giá có vẻ đẹp mộc mạc, nụ cười cuốn hút. Cô từng học Đại học Seville, là bạn của chị gái Gavi. Gavi từng nhận giải Kopa dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất năm 2022, danh hiệu Cậu bé Vàng 2022. Ảnh: Instagram Anapelayozz

Tiền vệ Rodri - chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 - và người đẹp Laura Iglesias quen biết từ thời đại học, hẹn hò suốt 10 năm. Cả hai chung quan điểm sống lẫn sở thích, kín tiếng đời tư, không dùng mạng xã hội và hạn chế hàng hiệu. Dự một số sự kiện của làng túc cầu cùng bạn trai, Laura Iglesias thường diện thanh lịch, giản dị.

Trong các trận hậu vệ cánh trái Marc Cucurella ra sân, người đẹp Claudia Rodríguez luôn có mặt cổ vũ. Cô nổi bật với vẻ gợi cảm, mái tóc đen dài. Cả hai yêu đương từ năm 2018, có hai con chung. Claudia Rodríguez từng làm trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời hoạt động trên mạng xã hội với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Cô cũng phát triển một số dự án liên quan đến thời trang, đồ dùng cho mẹ và trẻ nhỏ. Ảnh: Instagram Cucurella3

Người mẫu Lola Liberal là bạn đời của Mikel Merino - "người hùng" ghi hai bàn giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha, Bỉ ở vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2026.

Cả hai hẹn hò từ năm 2019, kết hôn tại Pamplona (Tây Ban Nha) vào tháng 6/2024, trước thềm Euro 2024. Sau khi Merino chuyển sang Arsenal, cả hai sống tại London và đón con trai đầu lòng, Marco, hồi tháng 5. Ảnh: Instagram Mikelmerino

Tiền vệ Dani Olmo và bạn gái - hot Tiktoker gốc Đức Laura Abla - hẹn hò năm 2023, khi Olmo còn thi đấu cho RB Leipzig, công khai tình yêu đầu 2024. Theo Instyle, Laura Abla toát lên vẻ hiện đại với gương mặt sắc, đường nét thanh tú, mái tóc dài và phong thái tự tin. Cô hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, chuyên về nội dung lifestyle. Ảnh: Instagram Daniolmo, Instagram Lauraabla

Theo The Sun, vũ công Sara Botello - vợ hậu vệ Aymeric Laporte - nổi bật trong dàn WAGs với hình thể gợi cảm. Nhờ tập luyện ballet và múa đương đại nhiều năm, cô có dáng đẹp, vai lưng thẳng và chuyển động duyên dáng. Cả hai quen nhau khi cầu thủ thi đấu cho Bilbao. Họ giữ kín chuyện tình nhiều năm, công khai vào 2018 khi Laporte chuyển sang Man City. Sau hơn một thập niên bên nhau, họ đính hôn năm 2022, tổ chức đám cưới tháng 6/2023. Ảnh: Instagram Sara_botello

Tiền vệ cánh Nico Williams, 24 tuổi và người đẹp hơn anh hai tuổi - Ainhi Garcia - được cho là qua lại từ năm 2024, đăng ảnh xác nhận mối quan hệ trên trang cá nhân vào đầu 2025. Khác với nhiều nàng WAGs là người mẫu, KOL, Ainhi Garcia tập trung vào chuyên môn công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Instagram Ainhigarcia

Rosa Pereira - bạn đời của tiền vệ trung tâm Fabián Ruiz - là nhà tâm lý học, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, sáng tạo nội dung về thời trang, phong cách sống. Cô ghi dấu với nụ cười, vóc dáng khỏe khoắn. Trong trận Tây Ban Nha gặp Bỉ ở tứ kết World Cup 2026, Fabián Ruiz ghi bàn mở tỷ số. Sau khi lập công, anh đặt bóng vào trong áo, giả động tác bụng bầu - kiểu ăn mừng quen thuộc để thông báo mình sắp làm cha. Sau trận, cầu thủ chạy lên khán đài hôn bụng bạn đời Rosa Pereira. Ảnh: Instagram Rosaprmgr

Triêu Ca