Sắc vóc vợ, bạn gái của cầu thủ Tây Ban Nha
Bạn gái "thần đồng" Lamine Yamal, Gavi có nụ cười tươi, vóc dáng cân đối, còn vợ hậu vệ Laporte ghi điểm với hình thể gợi cảm.
Tiền vệ Rodri - chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 - và người đẹp Laura Iglesias quen biết từ thời đại học, hẹn hò suốt 10 năm. Cả hai chung quan điểm sống lẫn sở thích, kín tiếng đời tư, không dùng mạng xã hội và hạn chế hàng hiệu. Dự một số sự kiện của làng túc cầu cùng bạn trai, Laura Iglesias thường diện thanh lịch, giản dị.
Trong các trận hậu vệ cánh trái Marc Cucurella ra sân, người đẹp Claudia Rodríguez luôn có mặt cổ vũ. Cô nổi bật với vẻ gợi cảm, mái tóc đen dài. Cả hai yêu đương từ năm 2018, có hai con chung. Claudia Rodríguez từng làm trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời hoạt động trên mạng xã hội với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Cô cũng phát triển một số dự án liên quan đến thời trang, đồ dùng cho mẹ và trẻ nhỏ. Ảnh: Instagram Cucurella3
Người mẫu Lola Liberal là bạn đời của Mikel Merino - "người hùng" ghi hai bàn giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha, Bỉ ở vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2026.
Cả hai hẹn hò từ năm 2019, kết hôn tại Pamplona (Tây Ban Nha) vào tháng 6/2024, trước thềm Euro 2024. Sau khi Merino chuyển sang Arsenal, cả hai sống tại London và đón con trai đầu lòng, Marco, hồi tháng 5. Ảnh: Instagram Mikelmerino
Triêu Ca
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/07/2026 15:06 PM (GMT+7)