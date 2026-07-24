10 năm yêu kín tiếng của Calvin Klein và bạn trai kém 46 tuổi

Nhà thiết kế huyền thoại và người mẫu 9X lần đầu xuất hiện cùng nhau vào tháng 3/2016 tại Hội nghị Mint Luxury ở Mumbai, Ấn Độ. Kể từ đó, cả hai gần như luôn đồng hành và hiếm khi xuất hiện mà không có đối phương.

Kevin Baker và Calvin Klein tại sự kiện American Ballet Theatre Fall Gala ở New York, tháng 10/2016. Ảnh: BFA/ Vogue

Dù chưa từng công khai chia sẻ về chuyện tình cảm, Calvin Klein và Kevin Baker thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện thời trang, giải trí. Chỉ trong vài tháng đầu sau khi xuất hiện trước công chúng, họ cùng dự đêm ra mắt vở nhạc kịch American Psycho trên sân khấu Broadway, show diễn Future of Fashion cùng nhiều sự kiện lớn khác.

Ngoài thảm đỏ, cặp sao cũng nhiều lần được bắt gặp đi dạo, uống cà phê, ăn trưa cùng bạn bè hoặc tận hưởng kỳ nghỉ tại đảo St. Barts và khu nghỉ dưỡng The Hamptons. Mới đây, cả hai tiếp tục xuất hiện bên nhau khi rời một phòng tập gym ở Los Angeles.

Kevin Baker (trái) và Calvin Klein khi rời phòng tập ở Los Angeles đầu năm nay. Ảnh: Backgrid

Theo truyền thông Mỹ, Calvin và Kevin chia thời gian sinh sống giữa căn penthouse trị giá khoảng 20 triệu USD tại New York và biệt thự ở Los Angeles của nhà thiết kế.

Kevin Baker gần như không còn hoạt động người mẫu từ cuối những năm 2010 và giữ cuộc sống kín tiếng. Anh được cho là không có tài khoản mạng xã hội công khai và rất hiếm khi trả lời truyền thông.

Nhà thiết kế khoác tay bạn trai đi ăn trưa với bạn bè ở New York tháng 10/2024. Ảnh: Backgrid

Trước khi đến với người tình trẻ, Calvin Klein từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Ông kết hôn với người yêu thời trung học Jayne Centre từ năm 1965 đến 1974 và có một con gái tên Marci. Nói về cuộc hôn nhân đầu tiên, nhà thiết kế từng chia sẻ: "Khi ấy chúng tôi còn quá trẻ. Mỗi người trưởng thành theo một hướng khác nhau".

Năm 1986, Calvin kết hôn lần hai với nữ trợ lý thiết kế Kelly Rector. Hai người ly thân năm 1996 sau chín năm chung sống và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2006.

Sau cuộc hôn nhân thứ hai, Calvin có mối tình đồng giới kéo dài khoảng hai năm với người mẫu kiêm cựu diễn viên phim người lớn Nicholas Gruber, người kém ông 48 tuổi. Mối quan hệ này thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông trước khi kết thúc vào năm 2012.

Nicholas Gruber và Calvin Klein tại sự kiện năm 2011. Ảnh: FilmMagic

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair năm 2008, ông lần đầu cởi mở về xu hướng tính dục của mình, cho biết bản thân từng yêu cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Sinh năm 1942, Calvin Klein là một trong những nhà thiết kế có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Ông sáng lập thương hiệu thời trang mang tên mình vào năm 1968, nổi tiếng với phong cách tối giản cùng các dòng quần jeans, đồ lót và nước hoa, góp phần định hình xu hướng thời trang hiện đại trong nhiều thập kỷ.