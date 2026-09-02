Nhan sắc bạn gái hơn 3,6 triệu người theo dõi của cầu thủ Minh Phúc
Hình ảnh Hoàng Lan Anh - bạn gái tiền vệ Phạm Minh Phúc - xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 tối 30/8 thu hút sự chú ý. Cặp đôi có 4 năm gắn bó.
Tối 30/8, Hoàng Lan Anh có mặt trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) theo dõi trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM. Bạn gái cầu thủ Minh Phúc lựa chọn trang phục đơn giản gồm áo phông trắng kết hợp quần jeans.
Hot girl sinh năm 2004 diện áo phiên bản đặc biệt mừng chức vô địch của CLB Công an Hà Nội, cùng Minh Phúc chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc sau mùa giải thành công. Hình ảnh cặp đôi nắm tay nhau trên sân cỏ nhanh chóng được người hâm mộ chú ý.
Lan Anh và Phạm Minh Phúc công khai chuyện tình cảm từ đầu năm 2024. Cả hai đã có thời gian bên nhau khi Minh Phúc bắt đầu hành trình thi đấu chuyên nghiệp.
Sau khi công khai, họ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Lan Anh nhiều lần xuất hiện trong các video, hình ảnh của Minh Phúc, trong khi nam cầu thủ cũng thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái.
Các video của Lan Anh thường tập trung vào biểu cảm, vũ đạo và khả năng bắt nhịp với trào lưu trên mạng xã hội. Nhiều clip của cô đạt hàng triệu lượt xem.
Phạm Minh Phúc sinh năm 2004 tại Hưng Yên, trưởng thành từ lò đào tạo Công an Hà Nội. Tiền vệ trẻ từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam và góp mặt trong những giải đấu quốc tế. Sự tiến bộ của Minh Phúc trong những mùa giải gần đây giúp anh trở thành một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý của CLB Công an Hà Nội.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/09/2026 12:41 PM (GMT+7)