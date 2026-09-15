Diện mạo gây sốc nhất thảm đỏ Emmy 2026
Những tên tuổi lớn nhất của truyền hình Mỹ tụ họp tại nhà hát Peacock ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ, vào ngày 14/9 tham dự Lễ trao giải Emmy Primetime thường niên lần thứ 78.
Dakota Fanning hồi sinh xu hướng trang phục đen - trắng trên thảm đỏ bằng thiết kế mới của Carolina Herrera. Ảnh: Getty Images.
Giữa dàn sao mặc đẹp, không ít gương mặt bị gán mác "thảm họa thời trang". Nữ diễn viên Shailene Woodley diện bộ đồ không phù hợp với thảm đỏ, từ kiểu dáng, cách phối đồ đến màu sắc đều khiến người nhìn khó hiểu. Ảnh: PMC.
Nếu có giải diện mạo gây sốc nhất thảm đỏ, nữ diễn viên hài Megan Stalter chắc chắn chiến thắng. Cô hóa thân thành chính tượng Emmy khi phủ sơn ánh kim màu vàng lên toàn thân và khoác đôi cánh vàng quá khổ. Ảnh: PMC.
Chiếc váy hồng của Rachel Sennott bị cho là phù hợp dự dạ hội trường trung học. Ảnh: Getty Images.
Bella Hadid, Barbara Palvin, Demi Moore tỏa sáng trong những bộ đầm cắt xẻ của những nhà mốt hàng đầu thế giới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/09/2026 09:17 AM (GMT+7)