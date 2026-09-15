Diện mạo gây sốc nhất thảm đỏ Emmy 2026

Selena Gomez mang vẻ quyến rũ kinh điển của Hollywood đến sự kiện, với chiếc váy vàng ánh gương lộng lẫy cùng trang sức kim cương của Tiffany & Co. Sêri Only Murders in the Building của Gomez được đề cử hạng mục Series hài xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Zendaya chứng minh ánh kim là xu hướng nổi bật nhất trong đêm. Cô thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy bạc táo bạo, có đường xẻ cổ sâu, kết hợp cùng kiểu tóc pixie. Cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai Rue Bennett trong series ăn khách Euphoria. Ảnh: Getty Images.

MC của đêm trao giải, Mariska Hargitay (62 tuổi) khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô khi xuất hiện đầy ấn tượng trong chiếc váy dạ hội đỏ lấp lánh, trễ vai. Ảnh: Getty Images.

Elle Fanning vừa quyến rũ vừa ngọt ngào trong chiếc váy màu xanh ngọc lam. Ảnh: Getty Images.

Dakota Fanning hồi sinh xu hướng trang phục đen - trắng trên thảm đỏ bằng thiết kế mới của Carolina Herrera. Ảnh: Getty Images.

Nicole Kidman toát lên vẻ thanh lịch vượt thời gian trong chiếc váy Chanel màu trắng với điểm nhấn là lớp lông vũ mềm mại ở phần ngực. Ảnh: Getty Images.

Nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc - Youn Yuh Jung và ngôi sao trẻ Jang Seoyeon đều chọn trang phục màu be nền nã. Ảnh: Getty Images.

Terri Seymour, Nicole Brydon Bloom, Haley Kalil và Kristen Bell (trái qua phải) đều được khen mặc đẹp. Ảnh: Getty Images.

Giữa dàn sao mặc đẹp, không ít gương mặt bị gán mác "thảm họa thời trang". Nữ diễn viên Shailene Woodley diện bộ đồ không phù hợp với thảm đỏ, từ kiểu dáng, cách phối đồ đến màu sắc đều khiến người nhìn khó hiểu. Ảnh: PMC.

Nếu có giải diện mạo gây sốc nhất thảm đỏ, nữ diễn viên hài Megan Stalter chắc chắn chiến thắng. Cô hóa thân thành chính tượng Emmy khi phủ sơn ánh kim màu vàng lên toàn thân và khoác đôi cánh vàng quá khổ. Ảnh: PMC.

Lisa Rinna (trái) và Lisa Ann Walter đều bị đánh giá là chọn trang phục quá đà, không phù hợp với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản mà giải Emmy hướng tới. Daily Mail cho rằng Rinna giống tham dự Tuần lễ Thời trang New York, còn Walter chẳng khác nào dự tiệc Halloween. Ảnh: Getty Images.

Chiếc váy hồng của Rachel Sennott bị cho là phù hợp dự dạ hội trường trung học. Ảnh: Getty Images.

Danh sách sao mặc xấu còn có Eunice Bae, Sarah Pidgeon, Tiffany Haddish và Cynthia Nixon (từ trái qua phải). Ảnh: EPA/AP/Getty Images.