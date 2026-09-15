Kiểu trang điểm giúp Tăng Thanh Hà được khen đẹp 'thanh khiết'

Xuất hiện tại triển lãm tranh của NTK Đỗ Mạnh Cường hôm 12/9, Tăng Thanh Hà thu hút chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Bà mẹ ba con diện set đồ tối giản, chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, nữ tính.

Tăng Thanh Hà được makeup artist Hùng Max và hairstylist Mr.Toc chăm chút diện mạo khi dự khai mạc triển lãm tranh của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Chuyên gia trang điểm chú trọng vào lớp nền căng bóng kết hợp với má hồng và son môi ton sur ton, tạo diện mạo ngọt ngào, trong trẻo. Kiểu tóc buộc gọn, tết đuôi ngựa cũng giúp Tăng Thanh Hà thêm trẻ trung mà không kém phần thanh lịch.

Phấn má tone hồng baby giúp bà mẹ ba con thêm trẻ trung, tươi tắn.

Vẻ ngoài của bà mẹ ba con nhận được nhiều lời khen xinh đẹp, trẻ trung. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khen ngọc nữ màn ảnh Việt chỉ như mới 30 tuổi. Nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi Nước trêu đùa rằng diện mạo của diễn viên sinh năm 1986 trông như "học sinh đi tham quan cùng nhà trường".

"Xinh thanh khiết lắm Hà ơi", "Em gái quá xinh đẹp hôm này"... là những lời khen ngợi của ca sĩ Đoan Trang, Hoa hậu Hà Kiều Anh dành cho Tăng Thanh Hà.

Chuyên gia trang điểm chọn màu son môi không quá nổi bật, song tập trung vào độ bóng, tạo hiệu ứng căng mọng tự nhiên.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.