Những nàng WAGs xinh đẹp của cầu thủ U23

Hôm 2/2, xạ thủ Phí Thanh Thảo đăng ảnh nắm tay trung vệ Phạm Lý Đức trên trang cá nhân. Cô nhanh chóng xóa đi sau đó nhưng bức hình đã được người hâm mộ chụp lại.

Mối quan hệ giữa nữ xạ thủ sinh năm 2004 và trung vệ sinh năm 2003 bắt đầu thu hút sự chú ý từ cuối năm 2025, thời điểm SEA Games 33 khép lại. Khi đó, người hâm mộ nhanh chóng soi ra chi tiết Thanh Thảo sử dụng ốp điện thoại in hình Lý Đức trong khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng tại SEA Games 33. Cả hai cũng thường tương tác tình cảm như 'thả tim, bình luận qua lại trên mạng xã hội.

Thanh Thảo sinh năm 2004 ở Thạch Thất, Hà Nội. Cô đang thuộc biên chế đội bắn súng Quân đội, và mang hàm Thượng úy. Ở SEA Games 31 tại Việt Nam, Thảo giành HC vàng 10 m súng trường 3 tư thế và HC bạc 10 m súng trường nữ. Đến kỳ vừa qua tại Thái Lan, cô giành thêm HC bạc 10 m súng trường hơi đồng đội.

Lý Đức sinh năm 2003, quê Tây Ninh. Anh được đào tạo tại PVF - khi trung tâm còn ở TP HCM, rồi sang Nutifood. Đến tháng 7/2025, Lý Đức chuyển ra Bắc để khoác áo CLB Công an Hà Nội. Dù ít được thi đấu, anh vẫn thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG và U23 Việt Nam, trở thành trụ cột trong hành trình đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia và SEA Games 33.

Dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận hẹn hò, thủ thành Trần Trung Kiên đăng ảnh bên Nguyễn Ngọc Thiên Thanh hôm 29/1 và viết: 'Có những ngày điều đơn giản nhưng hạnh phúc'. Đôi trẻ được người hâm mộ "soi" ra chi tiết hẹn hò từ tháng 3/2025.

Sinh năm 2003, Trung Kiên theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp và gia nhập lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai từ năm 11 tuổi. Thiên Thanh là hot girl sống tại TP HCM, thu hút bởi vẻ ngoài xinh xắn, gu thời trang sành điệu.

Hoàng Lan Anh, sinh năm 2004 - bạn gái cầu thủ Phạm Minh Phúc - là TikToker được mến mộ với hơn 3,7 triệu người theo dõi, có vẻ ngoài xinh xắn. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong các bức ảnh đời thường và video trên mạng xã hội. Lan Anh cũng nhiều lần được bắt gặp đến sân theo dõi các trận đấu, thể hiện sự ủng hộ dành cho sự nghiệp bóng đá của Minh Phúc.

Minh Phúc sinh năm 2004, hiện thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Anh gây ấn tượng với người hâm mộ sau những màn trình diễn nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam, đặc biệt là bàn thắng mang tính quyết định giúp Việt Nam hạ UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Ở tuổi đầu 20, Hoàng Lan Anh hoạt động với vai trò KOC, hợp tác quảng bá sản phẩm và chụp ảnh người mẫu tự do.

Nửa kia của cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn là người mẫu ảnh Ngọc Lan. Cả hai cùng quê Tây Ninh, nhà chỉ cách nhau vài km. Trong thời gian tập luyện và thi đấu xa nhà, Thanh Nhàn tình cờ thấy hình ảnh Ngọc Lan trên mạng xã hội và chủ động nhắn tin làm quen. Sau khoảng một tháng trò chuyện, tiền đạo trẻ tỏ tình đúng sinh nhật Ngọc Lan và được cô đồng ý. Suốt hai năm yêu nhau, cả hai chủ yếu ở xa nhau vì Thanh Nhàn thi đấu tại Hưng Yên, còn Ngọc Lan sống tại Tây Ninh. Tháng 10/2024, Thanh Nhàn và Ngọc Lan tổ chức đám cưới. Giữa năm 2025, vợ chồng cầu thủ đón con gái đầu lòng.

Thanh Nhàn trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ năm 10 tuổi nhưng vì quá nhỏ nên bố mẹ không cho gia nhập. Sau đó một năm, Thanh Nhàn tiếp tục trúng tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh Tây Ninh, và lần này được gia đình ủng hộ. Tiền đạo của PVF-CAND từng giành Vua phá lưới ở giải hạng Nhất vào hai năm liên tiếp là 2022, 2023. Tối 23/1, trên sân King Abdullah Sports City Hall, Arab Saudi, Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định trên chấm luân lưu, giúp Việt Nam lần đầu thắng Hàn Quốc tại giải đấu châu lục với tỷ số 7-6.

Ngọc Lan sinh năm 2004, trước khi trở thành vợ của cầu thủ U23 Việt Nam, cô là làm mẫu ảnh và kinh doanh online.