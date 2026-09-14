'Gái hai con' Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở

Để ghi dấu ấn giữa dàn mỹ nhân, Đỗ Mỹ Linh diện thiết kế ren trắng xếp tầng điệu đà, điểm nhấn là chi tiết cúp ngực làm nổi bật vòng một cùng vai trần quyến rũ.

Hơn 4 tháng sau sinh em bé thứ hai, bà xã phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang đã lấy lại vóc dáng thon gọn và được nhiều khán giả khen 'vẻ đẹp ngày càng đằm thắm'.

Người mẫu Thanh Hằng cũng chọn chất liệu ren mềm mại, tạo nên tổng thể nửa kín nửa hở duyên dáng.

"Em xinh" Châu Bùi ôm chặt Thanh Hằng và thể hiện biểu cảm nũng nịu.

Hướng đến hình ảnh cá tính, Châu Bùi kết hợp áo bất đối xứng cùng quần shorts tua rua và boots cut-out đồng điệu.

Chi Pu tôn đường cong qua xiêm y cổ yếm ôm sát thanh lịch.

Ca sĩ Hari Won lưu lại kỷ niệm bên Erik.

Diễn viên Phương Anh Đào được ví như nàng thơ mong manh.

Fashionista Quỳnh Anh Shyn thêm nổi bật nhờ chất liệu đính sequin lấp lánh.

Ca sĩ Văn Mai Hương (phải) cũng góp mặt ở sự kiện.

Rapper Suboi cười rạng rỡ khi ngồi cạnh Thanh Hằng trên bàn tiệc.