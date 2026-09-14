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'Gái hai con' Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở

Sự kiện: Thời trang Đỗ Mỹ Linh - Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mặc đầm cúp ngực khoe nét gợi cảm khi cùng Thanh Hằng, Chi Pu... dự sự kiện ở Nha Trang cuối tuần qua.

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Để ghi dấu ấn giữa dàn mỹ nhân, Đỗ Mỹ Linh diện thiết kế ren trắng xếp tầng điệu đà, điểm nhấn là chi tiết cúp ngực làm nổi bật vòng một cùng vai trần quyến rũ.

&#39;Gái hai con&#39; Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở - 2

Hơn 4 tháng sau sinh em bé thứ hai, bà xã phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang đã lấy lại vóc dáng thon gọn và được nhiều khán giả khen 'vẻ đẹp ngày càng đằm thắm'.

&#39;Gái hai con&#39; Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở - 3

Người mẫu Thanh Hằng cũng chọn chất liệu ren mềm mại, tạo nên tổng thể nửa kín nửa hở duyên dáng.

&#39;Gái hai con&#39; Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở - 4

"Em xinh" Châu Bùi ôm chặt Thanh Hằng và thể hiện biểu cảm nũng nịu.

&#39;Gái hai con&#39; Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở - 5

Hướng đến hình ảnh cá tính, Châu Bùi kết hợp áo bất đối xứng cùng quần shorts tua rua và boots cut-out đồng điệu.

&#39;Gái hai con&#39; Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở - 6

Chi Pu tôn đường cong qua xiêm y cổ yếm ôm sát thanh lịch.

&#39;Gái hai con&#39; Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở - 7

Ca sĩ Hari Won lưu lại kỷ niệm bên Erik.

&#39;Gái hai con&#39; Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở - 8

Diễn viên Phương Anh Đào được ví như nàng thơ mong manh.

&#39;Gái hai con&#39; Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở - 9

Fashionista Quỳnh Anh Shyn thêm nổi bật nhờ chất liệu đính sequin lấp lánh.

&#39;Gái hai con&#39; Đỗ Mỹ Linh tôn vòng một nảy nở - 10

Ca sĩ Văn Mai Hương (phải) cũng góp mặt ở sự kiện.

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Rapper Suboi cười rạng rỡ khi ngồi cạnh Thanh Hằng trên bàn tiệc.

Đỗ Mỹ Linh được khen quý phái khi mặc tiết chế khoảng hở
Đỗ Mỹ Linh được khen quý phái khi mặc tiết chế khoảng hở

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh toát lên vẻ quyến rũ mà vẫn thanh lịch khi diện đầm lệch vai, khoét lưng hoặc trễ cổ chừng mực.

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Theo Zimi - Ảnh: NVCC ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 12:09 PM (GMT+7)
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