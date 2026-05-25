Người đẹp Tuyên Quang đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Nguyễn Thu Thảo quê Tuyên Quang, cao 1,8 m, có số đo ba vòng 89-65-92 cm. Cô hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Thu Thảo nói tuổi thơ gắn liền với những con đường uốn lượn quanh núi rừng, dòng sông Lô hiền hòa và các lễ hội giúp cô nuôi dưỡng tình yêu với quê hương Tuyên Quang nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

"Tôi khát vọng được lan tỏa những nét đẹp quê hương đến với nhiều người hơn", cô nói trong chung kết Hoa hậu - Nam Vương Du lịch Việt Nam 2026.

Tân hoa hậu Nguyễn Thu Thảo.

Ngoài ngôi vị hoa hậu, Thu Thảo còn giành giải phụ "Best Swimsuit". Trước đó, cô lọt vào top 5 các phần thi phụ "Best in Fashion", "Best Face", "Best in Community Project"... Với vương miện này, Thu Thảo sẽ có cơ hội được tham dự một số sân chơi quốc tế như Miss Earth (Hoa hậu Trái đất), Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia), The Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu)...

Ở bảng nam, Nguyễn Hàn Việt, sinh năm 2003, quê Khánh Hòa đăng quang ngôi vị Nam vương Du lịch Việt Nam. Anh cao 1,82 m, số đo ba vòng 97-72-96 cm. Hàn Việt mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn, vì vậy trong phần thi ứng xử, anh trả lời song ngữ. Tân nam vương đang là sinh viên trường Đại học Nha Trang. Thời gian rảnh, anh hoạt động với vai trò người mẫu tự do. Trước đây, Hàn Việt từng tham dự một cuộc thi Nam vương khác và giành danh hiệu "Best Body".

Chàng trai Khánh Hòa nói anh đam mê du lịch. Mỗi chuyến đi là một hành trình anh trải nghiệm, thấu hiểu và kết nối để khám phá câu chuyện văn hóa, lối sống và những giá trị truyền thống trường tồn của từng vùng đất. Anh mong muốn lan tỏa tư duy văn minh về du lịch và văn hóa đến với nhiều người hơn.

Nam vương Nguyễn Hàn Việt.

Ngoài ngôi vị cao nhất, cuộc thi còn tìm ra 4 á hậu, 4 á vương. Đêm chung kết diễn ra với các phần thi trình diễn áo tắm, dạ hội và trang phục áo bà ba thổ cẩm mang màu sắc văn hóa miền Tây. Sau các phần trình diễn, ban tổ chức chọn top 6 thí sinh nam và top 6 thí sinh nữ bước vào vòng ứng xử. Điểm nhấn của phần thi này là khả năng ngoại ngữ của nhiều thí sinh. Không ít người trả lời bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Hàn.

Hội đồng giám khảo đêm chung kết gồm NSND Lê Khanh, NSND Vương Duy Biên, siêu mẫu Xuân Lan, Á vương Manhunt International 2018 Mai Tuấn Anh, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh...

Võ Cao Kỳ Duyên trong màn final walk.

Trong chung kết, Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 Võ Cao Kỳ Duyên cũng có màn final walk. Võ Cao Kỳ Duyên sinh năm 2005 ở Hải Phòng, cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-60-97 cm. Cô đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024, sau đó thành thí sinh Việt Nam dự thi đấu trường quốc tế Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) năm 2025.

Nhìn lại hơn một năm nhiệm kỳ, Kỳ Duyên nói cô biết ơn vì được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và trưởng thành hơn qua từng chuyến đi khắp mọi miền Tổ quốc. Cô có một số hoạt động nổi bật như: Đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Ninh Thuận; góp mặt trong nhiều tuần lễ văn hóa, sự kiện quảng bá du lịch; tham gia các hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường.