Người đẹp Việt duy nhất được đề cử Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025

Ngày 17/4, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties tiếp tục công bố danh sách 100 đề cử của giải thưởng Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025. Năm nay, ban tổ chức công bố các đề cử theo từng châu lục.

Trong số 100 đề cử có 23 người đẹp đến từ khu vực châu Á. Hiện 23 đề cử khu vực châu Á đã được công bố. Trong đó, Nguyễn Đình Như Vân là người đẹp Việt duy nhất lọt vào đề cử của Globalbeauties.

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, đến từ Lâm Đồng. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 90-63-91 cm. Như Vân hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp, trình diễn tại nhiều show diễn của nhà thiết kế nổi tiếng.

Như Vân hoạt động người mẫu từ năm 2012, được nhận xét có kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và phong cách quyến rũ. Cô từng giành giải Á quân The New Mentor 2023 trước khi đăng quang danh hiệu Miss Global Vietnam 2024.

Như Vân đại diện Việt Nam tại Miss Global 2025 ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất. Cô là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Global. Sau cuộc thi, Như Vân xuất hiện nhiều trong các show diễn thời trang và tham gia các hoạt động cộng đồng. Hiện cô là mẹ đơn thân.

Trong năm 2025, phần lớn các đại diện của Việt Nam đều không giành thành tích ở các sân chơi sắc đẹp quốc tế. Hai người đẹp mang về thành tích cho Việt Nam là Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu á hậu 2 tại Hoa hậu Trái Đất và Nguyễn Đình Như Vân giành vương miện Miss Global 2025. Đó cũng là lý do trong danh sách đề cử Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 chỉ có sự góp mặt của Như Vân.

Giải thưởng Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 sẽ lựa chọn các người đẹp từ tất cả cuộc thi mà chuyên trang Globalbeauties từng đưa tin để đưa vào đề cử.

Trong danh sách đề cử Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 có những gương mặt đáng chú ý như đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum đến từ Brazil, đương kim Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque đến từ Colombia, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Stephany Abasali đến từ Venezuela...

Trước đây, các chuyên gia của Globalbeauties chỉ lựa chọn thí sinh của những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế để đưa vào đề cử.

Miss Grand Slam là danh hiệu sắc đẹp uy tín do chuyên trang Globalbeauties bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 1998. Người đoạt danh hiệu Miss Grand Slam được coi là hoa hậu đẹp nhất trong tất cả hoa hậu tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn của năm đó. Từ năm 2025, giải thưởng được đổi tên thành Miss Global Beauties.

Năm 2024, người đẹp Cộng hòa Czech - Krystyna Pyszková đã được Globalbeauties bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất thế giới. Krystyna Pyszková 24 tuổi, cao 1,8 m, đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 tháng 3/2024 ở Ấn Độ, được đông đảo khán giả, chuyên gia sắc đẹp đánh giá thuyết phục.