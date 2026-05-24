Bí ẩn rùng rợn sau cái chết của Hoa hậu Ấn Độ

Vào chiều ngày 22/6, khuôn viên tòa án quận Jabalpur đã trải qua gần một giờ đồng hồ hỗn loạn xoay quanh việc bắt giữ Samarth Singh. Người đàn ông này đã bỏ trốn kể từ ngày 12/5 ngay sau cái chết của vợ mình, buộc cơ quan chức năng phải phát lệnh truy nã cùng mức tiền thưởng 30.000 Rupee (khoảng 9 triệu VNĐ). Mặc dù phía luật sư bào chữa Jaideep Kaurav khẳng định thân chủ tự nguyện có mặt để đầu thú, nhưng do quá giờ làm việc nên cảnh sát đã tạm giữ anh ta rồi bàn giao cho Cảnh sát Bhopal.

Tuy nhiên, luật sư Anurag Srivastava đại diện cho cha của nạn nhân lại vạch ra những tình tiết vô cùng mờ ám. Ông Srivastava cáo buộc Samarth không hề có ý định đầu thú minh bạch. Khi đến nơi, nghi phạm đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, che khẩu trang kín mít, sau đó lén lút trốn vào Phòng xử án số 32 của Thẩm phán Cấp quận rồi chốt chặt cửa.

Phát hiện sự việc, luật sư Srivastava đã yêu cầu mở cửa đột nhập vào trong. Ông chứng kiến cảnh nghi phạm ngồi co cụm trong căn phòng tắt đèn tối om. Thẩm phán không có mặt, chỉ có ba nhân viên tòa án túc trực nhưng không ai đưa ra được lý do chính đáng cho sự xuất hiện của Samarth. Ngay khi giáp mặt phía luật sư nhà gái, nghi phạm lập tức bỏ chạy trong khi luật sư bào chữa của anh ta cố tình đẩy ông Srivastava ra ngoài nhằm khóa trái cửa một lần nữa.

Theo ông Srivastava, tòa án xét xử cùng sĩ quan điều tra vụ án đều đóng quân ở Bhopal, do đó việc nghi phạm đến Jabalpur đầu thú là hoàn toàn sai thẩm quyền pháp lý. Ngay sau khi Samarth bị bắt, Hội đồng luật sư Ấn Độ đã ra lệnh đình chỉ hành nghề đối với anh ta do các cáo buộc quá đỗi nghiêm trọng.

Bi kịch đằng sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng

Twisha Sharma (33 tuổi) là một diễn viên, người mẫu, từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thành phố Pune vào năm 2012. Cô quen biết Samarth Singh qua một trang web mai mối, cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2025. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau ngày cưới, cô đã được phát hiện qua đời tại nhà chồng ở khu Katara Hills, thuộc thủ phủ bang Madhya Pradesh. Khám nghiệm tử thi công bố ngày 22/5 cho thấy cổ nạn nhân có hai vết hằn đỏ song song rộng 2 cm, xác định nguyên nhân tử vong là ngạt thở do treo cổ.

Cái chết của nữ minh tinh đã châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý gay gắt giữa hai bên gia đình. Phía nhà chồng lập luận rằng Twisha mắc bệnh thần kinh, nghiện ma túy, khăng khăng đòi phá thai rồi tự vẫn. Trái lại, gia đình nạn nhân kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc trên. Họ tố cáo bà mẹ chồng Giribala Singh – một cựu thẩm phán – đã cùng con trai liên tục tra tấn tinh thần con dâu nhằm bóp nặn của hồi môn. Đỉnh điểm của mâu thuẫn bùng nổ vào tháng 4, khi Twisha thông báo tin vui mang thai nhưng lại bị nhà chồng vu khống ngoại tình rồi ép phá bỏ mầm sống.

Gia đình nhà gái còn yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ hàng loạt cuộc gọi mờ ám do Samarth thực hiện ngay sau khi vợ tắt thở. Đối tượng nhận cuộc gọi bao gồm nhiều quan chức cấp cao, thẩm phán cùng các kỹ thuật viên camera giám sát. Trước sức ép của dư luận, Tòa án Cấp cao Madhya Pradesh đã xem xét đơn phản đối việc cấp quyền bảo lãnh tại ngoại cho bà Giribala Singh, với phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 theo thông tin từ luật sư Ankur Pandey. Đồng thời, tòa án cũng chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện AIIMS Delhi thành lập một tổ chuyên gia y tế khẩn tốc di chuyển đến Bệnh viện AIIMS Bhopal nhằm tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai, quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng.

