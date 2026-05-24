Hoa hậu Phan Thị Mơ gây chú ý khi nhắc đến sự tử tế

Thời gian qua, Hoa hậu Phan Thị Mơ rất tích cực tham gia các dự án cộng đồng bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Trong chuyến trở về thăm mái trường cũ THCS Mỹ Thành Nam, người đẹp lựa chọn tà áo dài truyền thống, ghi điểm bởi hình ảnh giản dị, gần gũi và nhanh chóng tạo thiện cảm với khán giả.

Dù lịch trình bận rộn với nhiều hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện, cô vẫn dành thời gian trở lại nơi gắn bó suốt những năm tháng học trò. Với Phan Thị Mơ, đây không chỉ là dịp tham dự một sự kiện, mà còn là hành trình trở về với ký ức, với lòng biết ơn dành cho thầy cô và mái trường xưa.

Trong bài phát biểu, Phan Thị Mơ gây chú ý khi chia sẻ rằng điều quý giá nhất nhà trường mang lại không chỉ là kiến thức, mà còn là cách dạy học sinh trở thành người tử tế. “Kiến thức giúp chúng ta có nghề nghiệp, nhưng sự tử tế mới giúp chúng ta được yêu quý và tôn trọng”, cô bày tỏ.

Không nói quá nhiều về thành công, nàng hậu lựa chọn gửi đến các em học sinh những lời động viên gần gũi. “Có người thành công sớm, có người thành công muộn. Nhưng tôi tin rằng mỗi người đều sẽ có con đường riêng của mình. Điều quan trọng là các em phải dám ước mơ, dám thất bại và dám đứng lên sau những lần vấp ngã”, cô nhắn nhủ.

Người đẹp cũng dành sự biết ơn đặc biệt đến cha mẹ, những người luôn âm thầm hy sinh phía sau sự trưởng thành của con cái. Theo cô, có những sự hy sinh rất bình thường đến mức vô tình xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi lớn lên, chúng ta mới hiểu cha mẹ đã vất vả thế nào để con mình có cơ hội học tập và trưởng thành.

Bên cạnh đó, Phan Thị Mơ còn trao tặng 30 triệu đồng nhằm hỗ trợ các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Theo người đẹp, món quà này không mang ý nghĩa vật chất quá lớn, nhưng cô hy vọng sẽ phần nào tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Phan Thị Mơ sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Cô từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2011. Năm 2018, người đẹp vượt qua những thí sinh quốc tế khác để đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới tại Thái Lan .

Sau khi đoạt danh hiệu, Phan Thị Mơ trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Nàng hậu xuất hiện trong nhiều vai trò như giám khảo, người mẫu, diễn viên...

Người đẹp từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh và 2 lần đoạt giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Năm 2024, cô trở thành quán quân chương trình Cười xuyên Việt.