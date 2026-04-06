Nhìn lại người đẹp thành danh từ Hoa hậu Việt Nam 2022

Sau thành công của người đẹp Phan Phương Oanh tại Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, các fan sắc đẹp đồng loạt gọi tên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

Đây là cái nôi tạo nên tên tuổi của Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2025 Trịnh Mỹ Anh và sắp tới là Phan Phương Oanh đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2027.

Mùa giải có chất lượng thí sinh ấn tượng

Phan Phương Oanh và Trịnh Mỹ Anh khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022.

Hoa hậu Việt Nam 2022 với sự tham gia của 35 thí sinh ở vòng chung kết và trước đó là 45 thí sinh ở vòng chung khảo. Trước đó, đã có gần 400 thí sinh đăng ký và hơn 220 thí sinh vượt qua vòng sơ loại, được ban tổ chức gửi giấy mời đến dự vòng sơ khảo, cho thấy Hoa hậu Việt Nam chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ của mình.

Hoa hậu Việt Nam 2022 tổ chức họp báo công bố cuộc thi khá muộn nên đã có nhiều ý kiến lo ngại về số lượng thí sinh gửi hồ sơ dự thi. Tuy nhiên, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 được các giám khảo nhận xét có mặt bằng chất lượng cao, không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng chuẩn mà còn có nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử tốt.

Nhiều cô gái đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022 từng đạt danh hiệu hoa khôi, á khôi, thậm chí á hậu tại một số cuộc thi cấp quốc gia, cấp trường và một số tỉnh thành trên cả nước. Các thí sinh cũng có khả năng giao tiếp, tự tin khi bày tỏ quan quan điểm bằng tiếng Anh.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, nhiều thí sinh dừng chân ở top 10, top 35 tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác. Với nền tảng được trau dồi trong quá trình tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022, họ đã tự tin thể hiện bản thân và giành được thành tích ấn tượng.

Sau khi dừng chân ở top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022, Trịnh Mỹ Anh đăng ký dự thi Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 và giành ngôi vị á hậu 2. Cô được cử đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái Đất 2025 ở Philippines và tiếp tục giành danh hiệu á hậu 2. So với khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022, Trịnh Mỹ Anh được nhận xét có sự tiến bộ ấn tượng về sắc vóc, kỹ năng, ứng xử.

Ghi dấu ấn ở Hoa hậu Việt Nam 2022 với vị trí top 10 và giải thưởng phụ Người đẹp Biển, Phan Phương Oanh trở lại ghi danh ở Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Trong suốt quá trình tham dự cuộc thi, cô luôn được đánh giá cao và chung cuộc đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Thế giới 2027.

Nhiều người đẹp tỏa sáng trên đấu trường quốc tế

Với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy được trao trọng trách đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2024 ở Nhật Bản. Cô là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được cử đến đấu trường Miss International.

Với sự trưởng thành cả về nhan sắc, kỹ năng, Thanh Thủy luôn nằm trong top thí sinh tiềm năng tại Hoa hậu Quốc tế 2024. Cô đã làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế.

Trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy đã nỗ lực hoàn thành trọng trách của một đại sứ, quảng bá văn hóa truyền thống, con người, ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Hiện đã kết thúc nhiệm kỳ nhưng Thanh Thủy vẫn là người đẹp được quan tâm trong showbiz nhờ những dấu ấn của mình.

Giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022, Lê Nguyễn Ngọc Hằng trở thành đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Liên lục địa 2023. Cô cũng là người đẹp đầu tiên trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 mang trọng trách trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Với nền tảng về học vấn, sắc vóc, kỹ năng trình diễn, ca hát, ứng xử, Ngọc Hằng đã giành giải á hậu 2, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam ở đấu trường Hoa hậu Liên lục địa. Sau cuộc thi, cô phát triển sự nghiệp ca hát và được ghi nhận là á hậu đa tài.

Thành tích Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2025 của Trịnh Mỹ Anh cũng góp phần khẳng định chất lượng ấn tượng của dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022. Các fan sắc đẹp cũng đánh giá cao và mong chờ Phan Phương Oanh ghi dấu ấn tại Hoa hậu Thế giới 2027, nối dài chuỗi thành tích của Việt Nam ở sân chơi Miss World trong nhiều năm qua.