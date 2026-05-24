Cuộc đời thăng trầm của hoa hậu từng bị gọi 'tiểu tam giới hào môn'

Đầu tháng 5 vừa qua, tại sự kiện của Viện Nghiên cứu Đổi mới Đô thị tỉnh Sơn Đông, một phụ nữ gây chú ý với vẻ ngoài nổi bật và phong thái tự tin. Trước đó vài tháng, cô cũng xuất hiện tại một trường tiểu học ở Tế Nam để giảng dạy cho học sinh về bạo lực học đường và lừa đảo trên không gian mạng.

Người này sau đó được xác nhận là Triệu Nhã Kỳ - chuyên gia tư vấn của Viện. Ít ai biết, cô từng là mỹ nhân khiến Cbiz một thời điên đảo và gần như biến mất khỏi làng giải trí sau scandal tình ái năm 2016.

Diễn viên, người mẫu Triệu Nhã Kỳ. Ảnh: QQ

Từ luật sư đến hoa hậu

Triệu Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm 2001, cô thi đỗ Đại học Trung Sơn, theo học chuyên ngành Luật, con đường tương lai là trở thành luật sư.

Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2005 khi Triệu Nhã Kỳ tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 34 và giành danh hiệu Á quân khu vực Trung Quốc. Sau đó, cô tiếp tục được trao giải Người đẹp khí chất tại vòng tuyển chọn của Trung Quốc cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 55.

Có chiều cao 1m74 cùng vẻ đẹp pha trộn giữa nét dịu dàng Á Đông và hiện đại phương Tây, Triệu Nhã Kỳ nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong giới sắc đẹp.

Sau đó, cô bắt đầu với vai trò giám khảo cho nhiều cuộc thi nhan sắc lớn. Đến năm 2009, cô đạt đỉnh cao trong sự nghiệp người mẫu khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Hoàn cầu Trung Quốc và giành ngôi Á hậu tại vòng chung kết thế giới.

Vẻ quyến rũ của Triệu Nhã Kỳ. Ảnh: 163

Mang theo hào quang từ các cuộc thi sắc đẹp, Triệu Nhã Kỳ chính thức lấn sân sang điện ảnh.

Năm 2011, cô tham gia bộ phim Bách hợp, tác phẩm sau đó giành giải Phim kỹ thuật số xuất sắc tại Giải Hoa Biểu điện ảnh Trung Quốc lần thứ 14. Với diễn viên mới, đây được xem là bước khởi đầu thuận lợi. Đến năm 2014, sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển mạnh. Triệu Nhã Kỳ được mời tham dự các hoạt động của Oscar lần thứ 86, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và ký hợp đồng với tập đoàn điện ảnh Media Asia của Hong Kong.

Tuy nhiên, song song với sự nghiệp, tên tuổi của cô ngày càng gắn liền với những tin đồn tình cảm gây tranh cãi.

Bị chết danh 'tiểu tam giới hào môn'

Năm 2009, truyền thông Hong Kong nhiều lần đăng ảnh Triệu Nhã Kỳ xuất hiện thân mật cùng doanh nhân Lý Trạch Giai, con trai thứ của tỷ phú Lý Gia Thành. Thời điểm đó, Lý Trạch Giai đang hẹn hò diễn viên Lương Lạc Thi và đã có con chung.

Những tin đồn Triệu Nhã Kỳ chen chân vào mối quan hệ này nhanh chóng bùng nổ. Một số nguồn tin thân thiết tỷ phú thời điểm đó cho biết vì si mê chân dài, Lý Trạch Giai không cưới Lạc Thi, bất chấp việc cô sinh cho ông ba con. Dù cả Lý Trạch Giai lẫn tỷ phú Lý Gia Thành lên tiếng phủ nhận, hình ảnh "tiểu tam" vẫn bám lấy Triệu Nhã Kỳ suốt nhiều năm, khiến sự nghiệp của cô tại Hong Kong gặp nhiều trở ngại. Cuối cùng, cô buộc phải chuyển trọng tâm hoạt động về Trung Quốc Đại lục.

Sau scandal với Lý Trạch Giai, Triệu Nhã Kỳ tiếp tục vướng vào chuyện tình cảm với diễn viên Cao Hổ vào khoảng năm 2012. Hai người được cho là sống chung gần 5 năm và từng được xem là cặp đẹp đôi trong giới giải trí. Tuy nhiên, năm 2014, Cao Hổ bị bắt vì liên quan đến ma túy, sự nghiệp lao dốc nghiêm trọng.

Sau sự việc, Triệu Nhã Kỳ ra thông báo khẳng định cả hai đã chia tay từ trước, động thái được cho là nhằm tránh bị ảnh hưởng thêm bởi bê bối.

Tuy nhiên, sự nghiệp, thanh danh Triệu Nhã Kỳ hoàn toàn bị xóa sổ sau scandal giật chồng năm 2016. Khi đó, cô bị tố có quan hệ tình cảm với vận động viên cầu lông nổi tiếng Lâm Đan trong thời gian vợ anh, Tạ Hạnh Phương, đang mang thai.

Lâm Đan và tỷ phú Lý Gia Thành, những người đàn ông si mê Triệu Nhã Kỳ. Ảnh: QQ

Ngày 17/11/2016, truyền thông tung video Lâm Đan thân mật với Triệu Nhã Kỳ tại khách sạn. Trước đó, cả hai từng bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau ở Bắc Kinh và xuất hiện tại khách sạn nơi Lâm Đan lưu trú khi thi đấu ở Quảng Đông. Vụ việc lập tức gây chấn động dư luận Trung Quốc.

Ngay trong ngày scandal nổ ra, Lâm Đan công khai xin lỗi trên mạng xã hội. Một ngày sau, Tạ Hạnh Phương tuyên bố tha thứ cho chồng và cho biết tiếp tục vun vén gia đình.

Triệu Nhã Kỳ cũng tổ chức họp báo vào ngày 22/11/2016. Cô bật khóc, xin lỗi công chúng, khẳng định giữa mình và Lâm Đan chỉ là quan hệ tình cảm, không có bất kỳ ràng buộc tài chính nào. Cô phủ nhận tin đồn được mua nhà hay xe sang. Tuy nhiên, mọi lời giải thích lúc ấy đều không thể cứu vãn tình hình. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ hợp đồng quảng cáo và dự án phim của cô bị hủy bỏ. Sự nghiệp diễn xuất gần như chấm dứt hoàn toàn.

Sau scandal năm 2016, Triệu Nhã Kỳ gần như "bốc hơi" khỏi làng giải trí. Trong nhiều năm, cô không xuất hiện trước truyền thông cũng không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Đến tháng 7/2020, cô lên tiếng trên mạng xã hội, thừa nhận bản thân "đã đi sai hướng trong chuyện tình cảm". Cô đồng thời dùng hình ảnh con ruồi để ám chỉ những người đàn ông đã có gia đình nhưng thiếu trách nhiệm, đeo bám cô, sau đó bỏ rơi, phát ngôn được cho là nhắm tới Lâm Đan.

Năm 2025, truyền thông đưa tin Triệu Nhã Kỳ gia nhập Công ty Luật Docvit tại Bắc Kinh với tư cách đối tác. Không còn là người đẹp của showbiz, cô quay trở lại con đường luật từng học ở đại học. Triệu Nhã Kỳ được cho đã thi lại chứng chỉ hành nghề luật sư và tập trung vào lĩnh vực sở hữu trí tuệ cùng tranh chấp dân sự, thương mại. Cũng trong năm này, bài nghiên cứu của cô về Luật Thúc đẩy Kinh tế Tư nhân được trao giải thưởng xuất sắc tại một diễn đàn của Hội Luật học Trung Quốc.

Một số nguồn tin thân cận hoa hậu cho hay hiện cô vẫn độc thân.