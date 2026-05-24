Váy xuyên thấu, hở bạo trên thảm đỏ Cannes ngày cuối

Là thành viên ban giám khảo Cannes năm nay, Demi Moore biến hóa phong cách trong đêm cuối bằng chiếc váy satin xanh lá custom của Balenciaga. Thiết kế đi kèm khăn choàng mềm mại, găng tay và giày màu kem đồng bộ.

Isabelle Huppert gây chú ý với thiết kế đính sequin lấp lánh của Loewe. Bộ váy dáng cột tay dài tạo hiệu ứng như áo sơ mi cùng phần cổ tay oversized, lấy cảm hứng từ bộ trang phục Barbra Streisand mặc khi nhận Oscar năm 1969. Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng trang sức Chopard, sơn móng đen và mái tóc uốn gợn sóng.

Eva Longoria tỏa sáng trong chiếc váy ánh vàng của Elie Saab thuộc bộ sưu tập couture Xuân/Hè 2026. Thiết kế được đính pha lê tạo hiệu ứng như những tia sáng lan tỏa.

Penelope Cruz xuất hiện trong bộ váy trắng đen cổ tim. Kiểu tóc bob sáng màu mới cùng bộ trang sức kim cương của Pasquale Bruni giúp nữ diễn viên thêm nổi bật. Đồng hành cùng cô là hai đạo diễn được đánh giá cao cho giải Cành cọ vàng, Javier Calvo và Javier Ambrossi.

Tilda Swinton tiếp tục chứng minh phong cách thời trang khác biệt với thiết kế của Chanel mang phom dáng mềm rủ, kết hợp các lớp bèo và kỹ thuật plissé.

Ngôi sao dòng phim giả tưởng Zoe Saldana diện váy hoa maximalist cổ V thuộc bộ sưu tập mới của Chanel, với điểm nhấn là chiếc nơ trắng lớn phía sau.

Siêu mẫu Stella Maxwell xuất hiện với mái tóc hồng mới nhuộm và chiếc váy vintage của Gucci từ bộ sưu tập Thu 2012. Thiết kế có chân váy voan, đường xẻ cao và họa tiết hoa như hình xăm trên phần corset ôm sát.

Aishwarya Rai mang tinh thần Bollywood lên thảm đỏ với bộ trang phục trắng đặt may riêng của Cheney Chan, gồm ve áo lấp lánh, chi tiết thêu cầu kỳ và boa lông oversized đồng màu.

Trang phục hở bạo của Renate Reinsve.

Siêu mẫu Ba Lan Malgosia Bela xuất hiện cùng chồng là đạo diễn Pawel Pawlikowski trong bộ suit hai mảnh của Tom Ford.

Cặp sao Italy Anna Ferzetti và Pierfrancesco Favino cũng thu hút chú ý. Favino phối tuxedo với phụ kiện tông đen - tím mận, còn Anna Ferzetti chọn váy lệch vai xanh điện của Valentino cùng trang sức Chopard.

