Đỗ Thị Hà và ông xã đại gia được khen 'tướng phu thê'

Đỗ Thị Hà 'xả' ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng ông xã Nguyễn Viết Vương hồi đầu tháng. Dịp 1/5, uyên ương chọn đất nước Mặt trời mọc để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày.

Bức ảnh selfie của Hoa hậu Việt Nam 2020 và chồng thu hút lượt tương tác. Nhiều khán giả khen cả hai trông đẹp đôi, ngày càng có tướng phu thê. 'Đẹp đôi quá'; 'Sinh ra là dành cho nhau'; 'Cả hai trông ngày càng có tướng phu thê, xứng đôi vừa lứa quá'... một số người hâm mộ bình luận.

Trong chuyến đi, Đỗ Thị Hà tận hưởng thời tiết lạnh của những ngày đầu xuân. Cô diện 'cây' đồ trắng muốt tạo dáng giữa núi tuyết Hokkaido.

Người đẹp chọn mặc áo phao cổ lông, phối legging và găng tay để giữ ấm. Cô còn sắm đôi giày đi tuyết Moon Boots được tín đồ thời trang yêu thích giúp hoàn thiện phong cách.

Hoa hậu thưởng thức nhiều món ngon trong chuyến vi vu. Cô và ông xã đặc biệt thích những món tráng miệng từ matcha.

Hoa hậu khoác áo lông trắng khi đi ngắm hoa anh đào. Đỗ Thị Hà nói những bức hình của cô đều do ông xã chụp. Từ khi hẹn hò đến nay, doanh nhân Viết Vương luôn là tác giả những bức ảnh check-in, video du lịch của nửa kia.

Cặp sao còn ngắm núi Phú Sĩ từ hồ Kawaguchiko. Đây cũng là điểm hẹn hò của họ từ khi mới yêu nhau. Đỗ Thị Hà tận hưởng bình yên, tựa đầu vào vai chồng trong ngày nắng đẹp.

Gần nửa năm sau kết hôn, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương có cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào. Họ cùng nhau du lịch nhiều nơi, thời gian rảnh đi chơi pickleball hoặc ở nhà nấu nướng.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico, vào top 13 chung cuộc. Người đẹp đảm nhận vai trò giám khảo Miss World Vietnam 2023 và Hoa hậu Việt Nam 2024.

Chồng Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải. Cả hai tổ chức hôn lễ tại Quảng Trị ngày 21/10/2025 và Hà Nội hôm 9/11/2025. Hôm 18/3, nam doanh nhân trở thành đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031.