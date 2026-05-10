3 thói quen chăm sóc da cần thay đổi khi bước vào mùa nắng nóng

Thời tiết nóng ẩm khiến da tiết nhiều dầu hơn, dễ nổi mụn, sạm màu và mất nước. Những thói quen chăm sóc da phù hợp vào mùa lạnh có thể trở nên phản tác dụng trong mùa hè, khiến da dễ kích ứng và lão hóa nhanh hơn.

Rửa mặt quá nhiều và dùng sản phẩm làm sạch quá mạnh

Chỉ nên rửa mặt hai lần vào buổi sáng và tối, dùng nước mát và sữa rửa mặt dịu nhẹ, ít tạo bọt.

Nhiều người cho rằng trời nóng khiến da đổ dầu nhiều nên cần rửa mặt liên tục hoặc dùng sữa rửa mặt có độ tẩy mạnh để da sạch kin kít. Tuy nhiên, đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất vào mùa nắng nóng.

Theo bác sĩ da liễu Michele Green (New York), việc làm sạch quá mức có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, khiến da mất nước, đỏ rát và kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Hậu quả là da vừa khô căng vừa dễ nổi mụn hơn.

Vào mùa hè, da thường tiết nhiều dầu và mồ hôi hơn nhưng điều đó không có nghĩa cần tăng số lần rửa mặt. Các bác sĩ khuyến nghị chỉ nên rửa mặt hai lần mỗi ngày bằng sản phẩm dịu nhẹ, ít tạo bọt, có độ pH cân bằng. Với da dầu hoặc dễ nổi mụn, có thể chọn sữa rửa mặt dạng gel chứa salicylic acid hoặc niacinamide để hỗ trợ làm sạch bã nhờn và giảm viêm.

Việc dùng nước quá nóng, máy rửa mặt hoặc các sản phẩm chứa nồng độ cồn cao cũng có thể khiến da mất đi lớp dầu bảo vệ tự nhiên, từ đó dễ nhạy cảm hơn với ánh nắng và môi trường nóng ẩm.

Bỏ qua kem dưỡng ẩm vì nghĩ da đã đủ ẩm

Vào mùa nắng nóng, nên sử dụng kem dưỡng ẩm có kết cấu mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu vào da.

Một quan niệm sai lầm khác là mùa hè nóng ẩm thì không cần dưỡng ẩm. Trên thực tế, da vẫn có thể mất nước do ánh nắng, mồ hôi, điều hòa và việc rửa mặt thường xuyên.

Bác sĩ Shereene Idriss cho biết da dầu không đồng nghĩa với da đủ ẩm. Khi da thiếu nước, tuyến bã nhờn có xu hướng hoạt động mạnh hơn để bù lại, khiến da vừa bóng dầu vừa dễ nổi mụn.

Điều cần thay đổi không phải là bỏ kem dưỡng mà là chọn kết cấu phù hợp hơn với thời tiết. Vào mùa hè, da dầu nên ưu tiên gel dưỡng hoặc serum thấm nhanh; da thường có thể dùng lotion mỏng nhẹ; da khô vẫn cần kem dưỡng nhưng nên chọn loại dễ thẩm thấu hơn so với mùa đông.

Các thành phần như glycerin, hyaluronic acid, panthenol hoặc ceramide có thể giúp duy trì độ ẩm mà không gây bí da. Trong khi đó, các loại kem quá đặc, giàu dầu khoáng hoặc hương liệu mạnh dễ khiến da nặng mặt, bít tắc lỗ chân lông trong thời tiết nóng ẩm.

Chỉ bôi kem chống nắng một lần vào buổi sáng

Nếu tiếp xúc với ánh nắng liên tục, nên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 - 3 giờ.

Kem chống nắng là bước quan trọng nhất trong chăm sóc da mùa hè nhưng nhiều người chỉ bôi một lần vào buổi sáng rồi để nguyên cả ngày.

Theo bác sĩ Dendy Engelman, kem chống nắng cần được bôi lại sau mỗi 2-3 giờ nếu hoạt động ngoài trời, ra nhiều mồ hôi hoặc tiếp xúc ánh nắng liên tục. Với những người ngồi văn phòng cả ngày, lớp chống nắng vẫn có thể giảm hiệu quả do dầu thừa, ma sát từ tay hoặc khẩu trang.

Các bác sĩ da liễu khuyến nghị nên chọn kem chống nắng phổ rộng với SPF từ 30 trở lên, có khả năng chống cả tia UVA và UVB. Vào mùa hè, các sản phẩm dạng gel, lotion hoặc fluid thường phù hợp hơn với da dầu vì tạo cảm giác nhẹ mặt và ít gây bí da.

Ngoài kem chống nắng, việc đội mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc áo chống nắng và hạn chế ra ngoài trong khoảng từ 10h đến 16h cũng giúp giảm đáng kể tác hại của tia UV. Đây là khoảng thời gian cường độ tia cực tím mạnh nhất trong ngày, dễ khiến da bị cháy nắng, tăng sắc tố và lão hóa sớm.

Da cần 'đổi mùa' cùng thời tiết

Chăm sóc da không nên áp dụng một công thức cố định quanh năm. Khi thời tiết chuyển sang nóng ẩm, làn da cũng thay đổi về mức độ tiết dầu, khả năng giữ nước và mức độ nhạy cảm với ánh nắng.

Việc điều chỉnh những thói quen nhỏ như rửa mặt đúng cách, dưỡng ẩm phù hợp và bôi lại kem chống nắng đều đặn có thể giúp da khỏe hơn, hạn chế mụn, sạm nám và lão hóa trong mùa hè.