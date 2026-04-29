Người đẹp đầu tiên tới Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới

Ngày 27/4, người đẹp Cộng hòa Czech - Linda Górecká đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. Cô sang Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026. Linda Górecká là người đẹp đến Việt Nam sớm nhất để chuẩn bị cho việc tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới diễn ra ở TPHCM vào tháng 8. Cô nổi bật ở sân bay khi mặc bộ váy màu vàng, đội vương miện.

Linda Górecká nhận được sự chào đón của các fan Việt. Biết tin người đẹp tới TPHCM để chuẩn bị cho Miss World 2026, nhiều khán giả Việt Nam đã đến sân bay để chào đón cô. "Tim tôi đập nhanh hơn một chút khi biết rằng hành trình này cũng đang dẫn tôi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026. Tháng 8 sẽ là một tháng khó quên, và tôi biết ơn vì được sống trong khoảnh khắc này", cô chia sẻ khi có mặt ở Việt Nam.

Linda Górecká check-in khách sạn sau khi tới TPHCM. “Vừa đến khách sạn ở TPHCM và tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của nơi này rồi. Tôi háo hức chờ đón những trải nghiệm phía trước và khám phá Việt Nam đúng như bản chất vốn có của nó. Chân thực, sôi động và tràn đầy sức sống”, người đẹp chia sẻ.

Ngay sau khi tới TPHCM, Linda đã tất bật với các khóa học trang điểm, catwalk, phong thái cùng các chuyên gia. Người đẹp Cộng hòa Czech được đánh giá có vóc dáng, chiều cao nổi bật và thần thái ấn tượng.

Linda Górecká năm nay 22 tuổi, đến từ Dětmarovice, đăng quang danh hiệu Hoa hậu Cộng hòa Czech 2025, giành quyền đại diện cho đất nước tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Linda Górecká là người kế nhiệm của Hoa hậu Thế giới 2024 Krystyna Pyszkova. Cô được kỳ vọng tiếp nối thành tích ấn tượng của Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024 và mang về giải cao cho Cộng hòa Czech ở Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức tại Việt Nam.

Linda là sinh viên tại Cao đẳng nghề AHOL, chuyên ngành sư phạm mầm non và ngoại khóa. Người đẹp cân bằng việc học tập với niềm đam mê thể thao, khiêu vũ và làm bánh.

Linda Górecká được nhận xét là ứng viên nổi bật ở châu Âu. Người đẹp có nhan sắc trong trẻo, được đánh giá phù hợp tiêu chí Hoa hậu Thế giới.

Linda Górecká tham gia dự án nhằm giúp đỡ phụ nữ ung thư vú. Cô mong muốn tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để vận động cho bệnh nhân ung thư, nâng cao nhận thức và hỗ trợ những người đang chiến đấu với căn bệnh này.

Các hoạt động xã hội của Linda được nhận xét phù hợp với tôn chỉ của tổ chức Hoa hậu Thế giới.

Cộng hòa Czech được đánh giá là sash mạnh ở Hoa hậu Thế giới. Những năm gần đây, Cộng hòa Czech đều giành được thành tích ấn tượng. Các người đẹp đến từ quốc gia này đều có chiều cao ấn tượng, sắc vóc quyến rũ và gương mặt ngọt ngào.

Cộng hòa Czech đã hai lần đăng quang Hoa hậu Thế giới vào các năm 2006, 2023.