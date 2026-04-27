Lộ diện thêm nhiều người đẹp đến Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới

Người đẹp Latricia Ian đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Tanzania 2026 và trở thành đại diện Tanzania tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 9. Đêm chung kết có sự góp mặt của bà Julia Morley - Chủ tịch Hoa hậu Thế giới và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata.

Latricia đang làm công việc quản lý khách hàng tại Infocus Studio, nhằm mang đến những kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo cho thế hệ trẻ. Thông qua dự án Nuru ya Elimu (Sắc đẹp vì mục đích), cô trao quyền cho giới trẻ thông qua giáo dục, giúp họ xây dựng sự tự tin, khám phá tiềm năng và tiếp cận cơ hội cho một tương lai tươi sáng hơn.

Với tư cách là người chiến thắng, Ian nhận được một gói giải thưởng bao gồm một chiếc xe hơi đắt tiền, căn hộ, tiền mặt, mức lương hàng tháng trong suốt một năm đương nhiệm và vương miện. Thành tích tốt nhất của Tanzania tại Hoa hậu Thế giới là vào năm 2006, khi Nancy Abraham Sumari lọt vào Top 6 và giành được danh hiệu Hoa hậu Thế giới châu Phi.

Người đẹp Josephine Emilie Meinert Bøttger đã được bổ nhiệm làm Hoa hậu Thế giới Đan Mạch 2026, đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Việt Nam. Cô từng đăng quang danh hiệu Miss Denmark 2025 sau khi vượt qua 30 thí sinh đến từ cả nước.

Josephine Emilie Meinert Bøttger 24 tuổi, là vũ công chuyên nghiệp. Người đẹp ra nước ngoài năm 17 tuổi để theo đuổi ba lê cổ điển. Cô học tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Oslo và từng biểu diễn với Đoàn Ba lê Thiếu niên Antwerp ở Bỉ.

Gần đây, Josephine phát hiện mình mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô là thành viên Hội đồng quản trị của câu lạc bộ trẻ em thuộc quỹ tim mạch Đan Mạch, giúp tạo ra các cộng đồng hỗ trợ và những trải nghiệm ý nghĩa cho các gia đình đang đối mặt với những thách thức của bệnh tim.

Người đẹp Shreeya Bokhoree đã được bổ nhiệm thành Hoa hậu Thế giới Mauritius 2026, đại diện quốc gia tới Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2026.

Shreeya Bokhoree 23 tuổi, tốt nghiệp ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Xây dựng thương hiệu. Hiện cô làm việc với vai trò chuyên viên marketing/quản lý dự án bất động sản.

Shreeya Bokhoree cao 1,67 m, có hình thể cân đối và quyến rũ. Năm 2024, cô đại diện quê nhà dự thi Miss Earth và dừng chân ở Top 12. "Tôi tin rằng bằng cách cùng nhau hợp tác, chúng ta cuối cùng sẽ có thể mang về cho Mauritius một danh hiệu quốc tế và cho thế giới thấy quốc gia của chúng ta thực sự đã phát triển như thế nào", người đẹp chia sẻ sau khi đăng quang.

Người đẹp Ruth Yirgalem Weldesilasie đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Ethiopia 2026. Cô trở thành người kế nhiệm của người đẹp Hasset Dereje - Á hậu 1 Miss World 2025. Ruth Yirgalem sẽ sang Việt Nam vào tháng 8 để tham dự Hoa hậu Thế giới 2026.

Ruth Yirgalem Weldesilasie năm nay 25 tuổi, là người mẫu. Cô là người sáng lập Crown of Taytu - thương hiệu chuyên thử nếm cà phê. Cô đã vượt qua 49 thí sinh khác để giành lấy danh hiệu quốc gia.

Ruth Yirgalem được nhận xét có vẻ ngoài hiện đại, nóng bỏng. Cô chia sẻ áp lực trước thành tích Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới 2025 mà Hasset Dereje mang về cho Ethiopia vào năm 2025. Ruth Yirgalem háo hức khi có cơ hội giới thiệu về một Ethiopia hiện đại đến với khán giả toàn cầu tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 ở Việt Nam.