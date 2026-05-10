Một phút đứng co chân: giảm 2 kg trong một tháng, trẻ hóa cả cơ thể

Tác dụng của tư thế đứng một chân còn được Igase Michiya - giáo sư tại Đại học Ehime - biên soạn trong cuốn sách mang tên 'Nâng cao tuổi thọ bằng cách đứng một chân trong 1 phút'.

Tác dụng của tư thế đứng một chân

Theo Junka, nhiều người gặp khó khăn trong việc giảm cân ở độ tuổi 40 - 50 thực chất đang trải qua tình trạng mất cơ và giảm khả năng giữ thăng bằng. Bài tập "đứng trên một chân" có thể giải quyết cả hai vấn đề chính này cùng một lúc. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự kích thích từ việc đứng trên một chân thậm chí còn có lợi cho sức khỏe và quá trình trao đổi chất hơn là đi bộ nhanh 50 phút.

Bên cạnh đó, việc duy trì tư thế đứng một chân góp phần tăng cường sức mạnh cho phần thân dưới và cơ bụng, giúp cơ thể ổn định, săn chắc hơn. Bài tập đơn giản này cũng có thể cải thiện lưu thông máu khắp cơ thể, vận chuyển oxy và các dưỡng chất thiết yếu, giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da tươi tắn.

Woman từng đăng bài về một người áp dụng bài tập đứng một chân mỗi ngày. Ban đầu, người này chỉ giữ được tư thế trong 20 giây, sau đó liên tục đạt được hơn một phút. Kết hợp với chế độ ăn uống điều độ đơn giản, cô đã giảm được khoảng 2-3 kg trong một tháng, vòng eo cũng thon gọn hơn rõ rệt.

Bài tập đứng một chân giúp tăng trao đổi chất, kết hợp với thói quen ăn uống điều độ, giúp giảm cân, giảm mỡ hiệu quả hơn.

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của bạn. Thử đứng trên một chân và xem bạn có thể giữ thăng bằng ổn định trong hơn một phút hay không. Nếu bạn gặp khó khăn ngay cả trong 20 giây, cơ thể bạn đang báo hiệu rằng khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ lõi của bạn đang suy giảm. Điều này không chỉ là vấn đề về sức mạnh thể chất, nó còn liên quan đến hệ thần kinh và sự phối hợp của não bộ. Nhiều người thường bỏ qua điều này, nhưng khả năng giữ thăng bằng càng kém thì quá trình trao đổi chất và khả năng kiểm soát cơ thể tổng thể cũng thấp.

Cách thực hiện bài tập đứng một chân

Đầu tiên, tìm một bức tường và đứng cách đó khoảng một nắm tay để tránh bị thương nếu mất thăng bằng. Sau đó, nâng một chân lên, giữ đùi và đầu gối tạo thành góc khoảng 90 độ, có thể dùng hai tay ôm lấy đầu gối. Tăng dần thời gian từ 10 đến 20 giây cho đến khi đạt được tối thiểu một phút.

Điều quan trọng là giữ thăng bằng và hít thở đều. Thực hiện bài tập này hàng ngày sẽ giúp cơ thể dần lấy lại thăng bằng và khả năng kiểm soát, hiệu quả hơn so với việc tập lâu một lúc.

Khi mới thực hiện, nên đứng gần bờ tường để đề phòng tình huống mất thăng bằng.

Mấu chốt không phải đổ mồ hôi quá nhiều, mà là sự kích thích liên tục các cơ vùng bụng và chân, giữ cho cơ thể ở trạng thái trao đổi chất cao suốt cả ngày. Dù kết quả có thể khác nhau ở mỗi người, phương pháp đơn giản, không tốn kém này thực sự dễ duy trì lâu dài hơn đối với những người không thích tập thể dục hoặc có quỹ thời gian eo hẹp.