Tanzania đăng cai Hoa hậu Thế giới ba năm liên tiếp

Trang The Citizen Tanzania cho biết chính phủ Tanzania vừa công bố thỏa thuận mang tính lịch sử với tổ chức Hoa hậu Thế giới (MWO) khi quốc gia Đông Phi này sẽ trở thành nước chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Thế giới trong ba năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2027.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao - Paul Makonda - công bố trước Quốc hội Tanzania ngày 4/5, trong phiên trình bày dự toán ngân sách của cơ quan này cho giai đoạn 2026-2027.

Tanzania đăng cai tổ chức Hoa hậu Thế giới ba năm liên tiếp.

Theo tuyên bố, MWO đã đồng ý trao quyền đăng cai cho Tanzania trong ba mùa liên tiếp. Đây là lần đầu trong lịch sử 74 năm của cuộc thi có một quốc gia ký hợp đồng đăng cai dài hạn như vậy.

Tanzania cũng trở thành quốc gia châu Phi thứ hai, sau Nam Phi, được giao trọng trách tổ chức sự kiện sắc đẹp hàng đầu thế giới này.

Chính phủ Tanzania xem việc đăng cai Hoa hậu Thế giới là bước đi chiến lược nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và thu hút các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Giới chức Tanzania kỳ vọng cuộc thi góp phần thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu văn hóa toàn cầu.

Nhiều địa danh nổi tiếng của quốc gia này được dự báo trở thành tâm điểm xuyên suốt chuỗi sự kiện, như công viên quốc gia Serengeti, đảo Zanzibar và núi lửa Kilimanjaro.

Hiện phía MWO vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thông tin này. Tuy nhiên, xác nhận từ phía Tanzania đã gây chú ý với cộng đồng người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp trên toàn thế giới, đặc biệt tại châu Phi.

The Citizen Tanzania đưa tin ông Paul Makonda - Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Tanzania xác nhận quốc gia này sẽ đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2027.

Thông báo được đưa ra trong khuôn khổ phiên họp Quốc hội ở Dodoma. Ông Makonda cho biết chính phủ đang soạn thảo biên bản ghi nhớ để ký kết hợp tác với tổ chức Miss World. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thỏa thuận được công bố rộng rãi và tổ chức lễ ký kết chính thức.

Chính phủ Tanzania đánh giá Hoa hậu Thế giới không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội để quốc gia này quảng bá văn hóa, hình ảnh và tiềm năng du lịch đến bạn bè quốc tế. Các cơ quan chức năng đang phối hợp với tổ chức Hoa hậu Thế giới để chuẩn bị về địa điểm, cơ sở hạ tầng đến các hoạt động quảng bá.

Trước đó, có những thông tin cho biết tổ chức Miss World từng làm việc với chính phủ Tanzania để thảo luận về việc đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 nhưng không thành. Cuộc thi sau đó được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 9.

Hoa hậu Thế giới 2026 có sự góp mặt của 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các người đẹp sẽ có mặt ở Việt Nam từ đầu tháng 8. Đêm chung kết Miss World 2026 được truyền hình trực tiếp từ TPHCM vào ngày 5/9, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập của tổ chức Hoa hậu Thế giới.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026 là Hoa hậu Bảo Ngọc. Đương kim hoa hậu là người đẹp Thái Lan Opal Suchata Chuangsri sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết.