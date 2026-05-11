5 mẹo làm dịu da bỏng nắng sau khi đi biển

Các chuyên gia da liễu cho rằng việc làm dịu và phục hồi da ngay trong 24 - 48 giờ đầu đóng vai trò quyết định.

Làm mát da ngay lập tức

Khi vừa nhận thấy da có dấu hiệu nóng rát, bạn nên ưu tiên hạ nhiệt bằng cách tắm nước mát hoặc chườm khăn lạnh. Tránh dùng nước quá lạnh hoặc đá trực tiếp vì có thể gây sốc nhiệt cho da.

Bác sĩ da liễu người Mỹ Whitney Bowe cho biết việc làm mát giúp giảm viêm và hạn chế tổn thương lan rộng. Đây là bước sơ cứu quan trọng trước khi áp dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc nào.

Cấp ẩm sâu để phục hồi hàng rào da

Da bỏng nắng thường mất nước nghiêm trọng. Sử dụng các sản phẩm chứa lô hội, glycerin hoặc hyaluronic acid sẽ giúp làm dịu và giữ ẩm hiệu quả.

Theo chuyên gia chăm sóc da Renée Rouleau, người sáng lập và điều hành phòng khám da liễu Renée Rouleau Skin Spa, việc dưỡng ẩm liên tục trong vài ngày sau khi đi biển giúp phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, từ đó giảm nguy cơ bong tróc và thâm sạm.

Lô hội được xem là 'cứu tinh' cho làn da bỏng nắng nhờ cơ chế làm mát và phục hồi khá đặc biệt, không chỉ đơn thuần là cảm giác mát bên ngoài.

Tránh các sản phẩm gây kích ứng

Trong giai đoạn da đang tổn thương, bạn nên ngưng sử dụng retinol, AHA/BHA hoặc các sản phẩm tẩy tế bào chết. Những hoạt chất này có thể khiến tình trạng viêm trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Joshua Zeichner, làm việc tại Khoa Da Liễu của Bệnh viện Mount Sinai, khuyến nghị chỉ nên dùng các sản phẩm tối giản, dịu nhẹ, không chứa hương liệu để tránh kích ứng thêm.

Uống đủ nước và bổ sung chất chống oxy hóa

Không chỉ chăm sóc bên ngoài, việc bổ sung nước và dưỡng chất từ bên trong cũng rất quan trọng. Uống đủ nước giúp cơ thể điều hòa nhiệt và hỗ trợ quá trình tái tạo da.

Các thực phẩm giàu vitamin C và E như cam, dâu, hạnh nhân... có thể hỗ trợ phục hồi tổn thương do tia UV gây ra.

Bảo vệ da kỹ càng sau khi hồi phục

Ngay cả khi da đã dịu lại, bạn vẫn cần tránh nắng kỹ trong ít nhất một tuần. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng, đội mũ rộng vành và hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm.

Theo American Academy of Dermatology, việc bảo vệ da sau bỏng nắng giúp ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ ung thư da về lâu dài.

Bỏng nắng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là tổn thương da thực sự. Việc chăm sóc đúng cách ngay sau khi đi biển sẽ giúp làn da phục hồi nhanh hơn, hạn chế thâm sạm và giữ được vẻ khỏe mạnh lâu dài.