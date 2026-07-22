Thú chơi kim cương của 'thần đồng' bóng đá tuổi teen Lamine Yamal

Yamal là một trong những ngôi sao nổi bật nhất World Cup 2026. Ngoài chuyên môn, tiền đạo tuyển Tây Ban Nha còn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trước trận đấu với những dây chuyền kim cương cỡ lớn. Truyền thông quốc tế nhận xét bộ sưu tập của cầu thủ này mang nhiều dấu ấn văn hóa hip hop, song điểm đặc biệt là hầu hết các thiết kế đều kể câu chuyện về Rocafonda - khu phố nghèo ở Mataró, nơi anh trưởng thành.

Món trang sức gây chú ý nhất xuất hiện cùng Yamal trước trận Tây Ban Nha gặp Áo ở vòng 1/16 World Cup. Mặt dây chuyề Batman được chế tác riêng bởi The AJ Jewels từ vàng trắng, vàng 9K và 18K, nạm gần 3.400 viên kim cương tự nhiên. Theo Marca và nhiều tờ báo quốc tế, thiết kế độc bản này được định giá khoảng 130.000-150.000 euro (khoảng 4 tỷ đồng).

Phía trên biểu tượng Batman là số "304", ba số cuối trong mã bưu chính 08304 của Rocafonda.

Theo GQ Italia, "304" là biểu tượng xuất hiện xuyên suốt trong bộ sưu tập trang sức của Yamal. Sau mỗi bàn thắng, anh thường tạo ký hiệu "304" bằng các ngón tay để tri ân khu phố đã nuôi dưỡng mình.

Một trong những món cầu thủ tuổi teen đeo thường xuyên là dây chuyền nhỏ mô phỏng động tác ăn mừng "304".

Bên cạnh đó là dây chuyền mang hai chữ cái "MS", viết tắt tên cha Mounir và mẹ Sheila, thể hiện sự gắn bó của anh với gia đình. Hai món này không được công bố giá trị, nhưng GQ Italia cho biết chúng đều là thiết kế đặt riêng và thường được Yamal đeo cùng nhau theo phong cách xếp tầng.

Trước trận bán kết World Cup, Yamal gây chú ý khi xuất hiện trong buổi họp báo với ba sợi dây chuyền kim cương đeo chồng lên nhau. Tribuna dẫn đánh giá của giới chơi trang sức cho rằng riêng bộ dây chuyền này có thể trị giá hơn một triệu euro (khoảng 30,3 tỷ đồng), tuy nhiên con số chưa được cầu thủ hoặc đơn vị chế tác xác nhận.

Năm 2025, Yamal cũng gây chú ý khi nhận món quà sinh nhật tuổi 18 từ ca sĩ người Dominica El Alfa. Đó là dây chuyền vàng nạm kim cương trị giá khoảng 400.000 USD (khoảng 10,53 tỷ đồng), do Tajia Diamonds chế tác. Mặt dây là hai chữ "LY" lồng vào nhau - viết tắt tên Lamine Yamal - kết hợp các viên đá xanh và đỏ lấy cảm hứng từ màu áo Barcelona. El Alfa gọi đây là "món trang sức đẹp nhất dành cho cầu thủ hay nhất thế giới".

Chỉ tính những món đã được truyền thông quốc tế công bố hoặc ước tính giá trị, bộ sưu tập trang sức của Yamal có giá khoảng 1,7 triệu USD (tương đương gần 46 tỷ đồng). Con số này chưa bao gồm các dây chuyền "304", "MS" và những thiết kế cá nhân hóa khác vì chưa từng được tiết lộ giá bán.