Nữ sinh Thái Nguyên gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Ngọc Mai - nữ sinh năm thứ nhất, chuyên ngành Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đang là gương mặt gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngọc Mai cho biết cô theo đuổi ngành báo chí vì hiểu được sức mạnh của truyền thông trong việc truyền tải, quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Thái Nguyên tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo người đẹp, Hoa hậu Việt Nam từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một đấu trường nhan sắc đơn thuần, là nơi đề cao tri thức, nhân cách và những giá trị cốt lõi của người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt, chủ đề “Miền hương sắc” của năm 2026 mang thông điệp vô cùng tích cực, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin thể hiện bản sắc cá nhân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Ngọc Mai cho biết tham gia cuộc thi với mong muốn góp thêm cái nhìn mới về vẻ đẹp của người con gái Tày.

Ngọc Mai cùng đương kim Hoa hậu Việt Nam - Hà Trúc Linh.

Khi được hỏi về lợi thế đến với cuộc thi, Ngọc Mai bày tỏ sự tự tin với nền tảng được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

"Nhiều người nghĩ, môi trường khoa học có phần khô khan, nhưng thực tế lại giúp sinh viên rèn luyện tư duy logic, sự kiên trì và tính kỷ luật rất cao. Kết hợp với chuyên ngành Báo chí - Truyền thông, tôi tin khả năng thích nghi và tinh thần không ngừng học hỏi sẽ là hành trang vững chắc cho mình trong cuộc thi". Ngọc Mai đặt mục tiêu cọ xát và rèn luyện, phát triển bản thân khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.