Shin Min Ah khoe 'nụ cười nữ hoàng' khi dự thảm đỏ. Sự kiện trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 được tổ chức vào chiều ngày 25/11 gần Hội trường KBS ở Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul.

Jeon Do Yeon với nụ cười rạng rỡ.

Lee Je Hoon và Han Ji Min đảm nhiệm vai trò MC cho lễ trao giải năm nay. Sự kiện đánh giá những thành tựu của các bộ phim được phát hành trong năm và công bố các phim đoạt giải.

Jeong Ho Yeon tỏa sáng với đầm đỏ rực rỡ.

Tài tử Yoo Hae Jin với thần thái tươi tắn.

Jo Yi Hyun với trang phục hở lưng gợi cảm.

Park Ji Hyun thanh lịch với đầm mix đen, trắng.

Tài tử Jo In Sung.

Moon Ga Young như thiên nga đen trên thảm đỏ.

Tải tử Lee Min Ho.

Park Ji Yeon.

Lễ trao giải Rồng Xanh là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín và lâu đời nhất xứ kim chi, được tổ chức lần đầu năm 1963, nhằm tôn vinh những tác phẩm và nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho nền điện ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh các giải diễn xuất, đạo diễn, phim hay nhất, chương trình còn vinh danh những thành tựu về kịch bản, âm nhạc, quay phim, dựng phim, mỹ thuật và kỹ thuật điện ảnh.

Năm nay, bộ phim 'Hope' của đạo diễn Na Hong Jin nhận 10 đề cử, nhiều nhất mùa giải. Theo sau là 'Possible Love' với 8 đề cử và 'The King's Warden' với 7 đề cử.

Có 5 tác phẩm tranh giải phim hay nhất gồm 'Colony', 'The World of Love', 'The Assassins', 'The King's Warden' và 'Hope'.

Các ứng viên Nam diễn viên chính xuất sắc gồm Koo Kyo Hwan, Park Hae Il, Sul Kyung Gu, Yoo Hae Jin và Jo In Sung. Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc có Jeon Do Yeon, Moon Ga Young, Go Ah Sung, Shin Min Ah và Lee Jung Eun.

Năm nay, Koo Kyo Hwan và Jo In Sung cùng được đề cử ở cả hai hạng mục Nam diễn viên chính và Nam diễn viên phụ, nhờ những vai diễn trong các bộ phim khác nhau.