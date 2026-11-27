Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy cập nhật hình ảnh vào đông trên trang cá nhân khiến phái đẹp "rần rần" xin thông tin mua sắm. Cụ thể, trong bức ảnh, nàng hậu xuất hiện cực trẻ trung trong bối cảnh cánh đồng dâu tây nhưng điểm thu hút là chiếc áo khoác dáng rộng (oversized) màu xanh rêu (olive green) phối cổ nhung tăm (corduroy) màu tối. Ngay dưới bài đăng, nhiều cô nàng lập tức bình luận "xin info mua áo".

Trong một bộ ảnh khác, Tiểu Vy diện set đồ thu đông trẻ trung, thanh lịch đến từ nhà mốt Lacoste. Bộ đồ mang đậm tinh thần Preppy pha lẫn nét thể thao cổ điển (Tennis-core).

Mẫu áo Lacoste Runway Textured Striped Polo Collar Sweater chất liệu len dệt kim có họa tiết kẻ ngang phối màu đỏ, xanh rêu đậm và trắng kem nổi bật, giúp tổng thể thêm phần ấm áp và rạng rỡ.

Cô mix cùng chiếc chân váy dáng lửng xếp ly bản to màu be nhã nhặn giúp cân bằng lại sắc đỏ nổi bật của chiếc áo, tạo vẻ ngoài nữ tính và mềm mại. Đôi Lacoste Tennis Ballerina Low-Top Sneakers màu trắng phối cùng tất cao cổ giúp cô hoàn thiện diện mạo năng động, trẻ trung chuẩn phong cách học đường mùa lạnh.

Hoàn thiện outfit là mẫu túi Lacoste Runway Small Leather Mesh Lenglen Purse màu xanh rêu đậm với thiết kế xếp ly lấy cảm hứng từ chân váy tennis đặc trưng của hãng.

Mẫu áo phao chần bông cổ đứng màu nâu rượu vang (burgundy/nâu đỏ) đến từ thương hiệu thời trang Việt Nam Routine. Thiết kế phom rộng (loose fit) mang lại sự thoải mái, giữ ấm hiệu quả mà vẫn trẻ trung, năng động.

Trên mạng xã hội, Tiểu Vy vẫn thường nhận được lời khen về cách phối đồ tiết chế, giữ được hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18. Khi ấy, cô được nhận xét có "gương mặt không góc chết", vóc dáng nổi bật với chiều cao 1m74, nặng 55 kg, số đo ba vòng 84-63-90 cm. Hai tháng sau khi đoạt vương miện, cô thi Miss World và dừng ở Top 30. Vài năm nay, cô lấn sân lĩnh vực điện ảnh như: Mai, Bộ tứ báo thủ,...