Bên cạnh diễn xuất trong bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn, tạo hình hoàng tử như bước ra từ truyện tranh của Lee Jong Suk trong vai Heinrey cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Anh là một trong những nhân vật được đánh giá là hợp vai và có màn "lên đồ" đẹp nhất.

Để có được diện mạo chỉn chu này, Lee Jong Suk đã đích thân lên ý tưởng và đặt may một số trang phục riêng từ nhà mốt.

Trong lần xuất hiện trên chương trình Salon Drip, Lee Jong Suk tiết lộ anh đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng diện mạo cho Heinrey. Ý tưởng này bắt nguồn sau một lần nam diễn viên đi xem concert của Lim Young Woong và ấn tượng với những bộ trang phục biểu diễn lộng lẫy của "ông hoàng nhạc Trot".

Nhận thấy phong cách này có thể điều chỉnh để phù hợp với hình tượng vị hoàng tử trong phim, Lee Jong Suk liền lên Pinterest tìm ảnh tham khảo, chủ động liên hệ xưởng may và đặt sản xuất riêng.

Nam diễn viên còn hào hứng chia sẻ rằng, càng nhập vai, anh càng muốn thử nghiệm nhiều phụ kiện hơn, từ khuyên tai đến các kiểu phối vòng cổ cầu kỳ. Từ lễ phục hoàng gia đến đồ ngủ lụa, ren mềm mại, trang phục của Heinrey có sự biến hóa theo từng bối cảnh nhưng vẫn thống nhất trong bảng màu đen, trắng và vàng kim.

Thương hiệu đứng sau loạt trang phục hoàng gia của Lee Jong Suk là Dénicheur do nhà thiết kế Seo Seung Yeon sáng lập. Với các fan K-Pop, đây không phải cái tên xa lạ. Dénicheur chuyên về trang phục may đo cao cấp và thiết kế biểu diễn. Thương hiệu này nổi tiếng với các thiết kế theo phong cách royal-core, chế tác thủ công với lớp đính kết bằng đá lấp lánh, ngọc trai cầu kỳ.

Hai thiết kế lễ phục được nhà mốt Dénicheur thực hiện riêng cho vai diễn hoàng tử Heinrey của Lee Jong Suk, gây ấn tượng với kỹ thuật thêu chỉ kim tuyến, đính đá thủ công và cấu trúc cầu vai cầu kỳ.

Với một nhân vật như Heinrey, từng thiết kế phải góp phần khắc họa địa vị, khí chất và thế giới mà nhân vật thuộc về.

Ở góc chụp cận, trang phục của nam diễn viên lộ rõ độ kỳ công với nền vải dệt chìm hoa văn, đường viền thêu chỉ vàng - bạc đan xen cùng chi tiết đính kết lấp lánh trên cánh tay.

Một biến tấu nhẹ nhàng và lãng mạn hơn trong tủ đồ của Heinrey với áo cổ lọ trắng phối cùng áo khoác chất liệu xuyên thấu thêu hoa văn ánh vàng.

Ngay cả ở trang phục mặc nhà hay thư giãn, tạo hình của Heinrey vẫn được chăm chút với thiết kế áo choàng đen thêu hoa văn chỉ vàng kim tinh tế dọc ve áo.

Lee Jun Hyuk - người anh cùng công ty quản lý với Lee Jong Suk có một vai khách mời trong Hoàng Hậu Tái Hôn. Nam diễn viên hóa thân thành Vua Walton và trang phục của anh cũng do Dénicheur thực hiện.

Trước Lee Jong Suk, Byeon Woo Seok cũng từng ghi dấu ấn với thiết kế của Dénicheur trong Lovely Runner. Thương hiệu này làm đồ diễn cho Seon Jae, sau đó là đồ diễn cho nhóm nhạc của Doona (Suzy đóng) trong bộ phim cùng tên.

Dénicheur được "đặt hàng" bởi ê-kíp của nhiều idol hàng đầu trong các chuyến lưu diễn, sự kiện lớn như IU, BABYMONSTER, Park Eun Bin, LE SSERAFIM... Thương hiệu này góp công trong nhiều tạo hình viral chấn động của sao Hàn; nổi bật có thể đến era Savage của aespa, chiếc áo ngọc trai của Jennie tại Coachella 2023, loạt đồ ballet-core vừa hoàng gia của Red Velvet ở Feel My Rhythm, "thiên nga xanh" IVE tại MMA 2024...