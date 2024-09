Kỹ tính chọn mỹ phẩm chứa thành phần chống oxy hóa nên làn da diễn viên 'Trái tim mùa thu' luôn đẹp

Moon Geun Young là nữ diễn viên Hàn nổi tiếng với nhiều tác phẩm như: Trái tim mùa thu, Chị kế của Lọ Lem... Cô được gọi là "em gái quốc dân". Ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Moon Geun Young đã gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng sáng.

Dù ở tuổi 37 nhưng làn da của Moon Geun Young vẫn rất trẻ đẹp nhờ duy trì những thói quen làm đẹp cơ bản sau:

Bước 1: Da cần được làm sạch kỹ lưỡng và kịp thời để loại bỏ bụi bẩn từ môi trường, đồng thời ngăn ngừa sự tích tụ có hại trên bề mặt và trong lỗ chân lông.

Sữa rửa mặt có thể giúp làm sạch sâu cho da mà không phá vỡ hàng rào độ ẩm của da.

Bước 2: Tẩy da chết thường xuyên là cần thiết để làm sạch sâu da và loại bỏ sự tích tụ của tế bào chết. Nhưng lưu ý đừng tẩy da chết quá thường xuyên có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da của bạn, đặc biệt nếu bạn có làn da nhạy cảm.

Tẩy tế bào chết 2-3 lần một tuần đối với da dầu và da hỗn hợp, một lần trong 6-7 ngày đối với da thường và một lần trong 7-8 ngày đối với da khô và nhạy cảm.

Bước 3: Tăng cường chất chống oxy hóa, theo đó các thành phần mỹ phẩm hiệu quả nhất có đặc tính chống oxy hóa là vitamin C và E, niacinamide, coenzym Q10, bakuchiol và polyphenol. Vitamin C giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương gốc tự do do các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Nó cũng giúp tăng cường hàng rào độ ẩm của da và duy trì mức độ hydrat hóa. Vitamin C được biết là có tác dụng kích thích tổng hợp protein làm da săn chắc.

Tocopherol, hay vitamin E chứa đặc tính giữ ẩm tuyệt vời giúp làm đầy đặn làn da và tăng cường hàng rào độ ẩm. Nó góp phần làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Bakuchio giúp tăng cường khả năng phòng vệ của da chống lại các tổn thương gốc tự do đồng thời mang lại tác dụng chống lão hóa tuyệt vời. Nó thúc đẩy quá trình tái tạo da.

Dù các bước chăm sóc da của Moon Geun Young không cầu kỳ nhưng thực sự rất hiệu quả với làn da của cô.

