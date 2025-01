Ba thói quen giúp Park Min Young trẻ trung ở tuổi 39

Park Min Young tỏa sáng trên thảm đỏ lễ trao giải AAA 2024. Ảnh: Star News

Xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Asia Artist Awards 2024 (AAA - Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á lần thứ 9) tối 27/12, Park Min Young nhận được nhiều lời khen với thần thái rạng rỡ trong bộ váy xanh pastel thanh lịch. Làn da căng bóng, mịn màng của nữ diễn viên 39 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bí quyết của cô nằm ở những thói quen đơn giản hàng ngày như ngủ đủ giấc, hạn chế trang điểm tối đa và duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

1. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh

Park Min Young từng cho biết cô đặc biệt chú trọng vấn đề dinh dưỡng trong chăm sóc da vì làn da khỏe đẹp cần bắt nguồn từ bên trong. Châm ngôn trong việc ăn uống của cô là "You are what you eat" (Tạm dịch: Bạn là hiện thân của những gì bạn ăn). Do đó, Park Min Young thường ăn nhiều rau củ, uống nhiều nước lọc, nước ép trái cây để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho da. Ngoài ra, cô còn thường xuyên ăn món canh gà hầm sâm hay soup nhân sâm. Nhân sâm là thành phần chống lão hóa rất hiệu quả, giúp duy trì làn da không tuổi, được đặc biệt ưa chuộng tại Hàn Quốc.

Park Min Young luôn tranh thủ ngủ đủ giấc dù lịch trình bận rộn để da có thời gian phục hồi và tái tạo. Ảnh: Instagram rachel_mypark

2. Ngủ đủ giấc

Chìa khóa để giữ làn da mịn màng của Park Min Young chính là ngủ đủ giấc. Dù lịch trình bận rộn, cô luôn tranh thủ ngủ đủ giấc để đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng và làn da có đủ thời gian phục hồi và tái tạo. Nhờ thói quen này, Park Min Young duy trì được làn da căng bóng, mịn màng dù sắp bước sang tuổi tứ tuần.

3. Hạn chế trang điểm

Những khi không có lịch trình, Park Min Young luôn hạn chế tối đa việc trang điểm. Cô thường xuyên khoe ảnh mặt mộc trên trang cá nhân. Người đẹp 39 tuổi thường chỉ dùng kem chống nắng và thoa một chút son khi ra ngoài. Thói quen này vừa giúp giảm áp lực cho da, hạn chế các tác nhân gây hại da từ mỹ phẩm, vừa giúp làn da khỏe khoắn, trẻ trung.

Người đẹp 39 tuổi thường xuyên khoe ảnh mặt mộc trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram rachel_mypark

Park Min Young sinh năm 1986, được khán giả yêu thích qua nhiều phim truyền hình như Gia đình là số một, Thợ săn thành phố, Thư ký Kim sao thế, Trời đẹp em sẽ đến, Cô đi mà lấy chồng tôi. Cô từng bị đồn hẹn hò bạn diễn Park Seo Joon nhưng không xác nhận. Ngoài vai trò diễn viên, cô còn là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu, thường xuyên chụp hình tạp chí, đóng quảng cáo...