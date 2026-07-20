Màn catwalk viral của Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh với đôi chân dài 1m22 đã chinh phục khán giả trong show diễn thời trang vừa qua. Khí chất cùng màn sàn bước chuyên nghiệp của người đẹp đã viral khắp mạng xã hội. Để có được màn trình diễn đẹp như vậy, Lương Thùy Linh có gì?

Lương Thùy Linh vốn được đánh giá là một trong những hoa hậu sở hữu lợi thế nổi bật về hình thể với chiều cao 1,78 m, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể cân đối. Trong lần xuất hiện này, cô tiếp tục phát huy thế mạnh bằng những bước catwalk chắc chắn, nhịp nhàng cùng thần thái tự tin.

Khác với nhiều màn trình diễn thiên về kỹ thuật, Lương Thùy Linh ghi điểm ở khả năng làm chủ sân khấu.

Ánh mắt sắc sảo, biểu cảm linh hoạt và cách tương tác với khán giả giúp mỗi bước đi của cô trở nên cuốn hút. Chính sự tự nhiên này khiến đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Một trong những nguyên nhân giúp màn catwalk trở nên viral là bộ trang phục được thiết kế ôm sát, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và đôi chân dài đặc trưng của nàng hậu.

Sự kết hợp giữa trang phục, cách tạo dáng và thần thái giúp tổng thể màn trình diễn trở nên hài hòa, sang trọng. Nhiều khán giả nhận xét Lương Thùy Linh ngày càng có phong thái của một người mẫu chuyên nghiệp thay vì chỉ là một hoa hậu đi diễn thời trang. Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn. Việc liên tục làm việc với nhiều nhà thiết kế, đạo diễn catwalk và tham gia các chương trình thời trang đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm đáng kể.

Bên cạnh việc thường xuyên xuất hiện trên sàn catwalk để có kinh nghiệm, Lương Thùy Linh còn quản lý vóc dáng bằng cách luyện tập thể dục thể thao đều đặn.

Nhờ chăm chỉ như vậy nên Lương Thùy Linh mới có được thần thái, vóc dáng đẹp như hiện tại.