Ngỡ ngàng hình ảnh bikini 'cực cháy' của Diệp Lâm Anh ở tuổi U40

Diệp Lâm Anh tiếp tục "giữ chuỗi" đường đua bikini của dàn mỹ nhân Việt khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn.

Sau hai lần sinh nở, người đẹp vẫn duy trì được thân hình cân đối với vòng eo gọn gàng, cơ bụng săn chắc cùng đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ.

Diệp Lâm Anh khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong thiết kế bikini màu hồng rực nổi bật giữa biển xanh.

Vòng eo gọn gàng, săn chắc cùng phần cơ bụng phẳng lì, cho thấy khả năng giữ hình thể đáng nể của bà mẹ 2 con.

Đôi chân thon dài, săn chắc với đường nét cơ thể cân đối giúp tổng thể càng thêm cuốn hút, khỏe khoắ và tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, nước da của Diệp Lâm Anh cũng được khen đều màu, căng bóng và khỏe khoắn hơn. Sắc da này không chỉ tôn lên những đường cong cơ thể mà còn mang đến hình ảnh hiện đại, cá tính và đậm chất sporty-chic mà Diệp Lâm Anh đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Sự thay đổi "màu da" của Diệp Lâm Anh nhận được nhiều ý kiến từ người hâm mộ. Song bà mẹ 2 con cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm rằng làn da nâu giúp cô cảm thấy tự tin hơn khi diện bikini, đồng thời mang đến hình ảnh hiện đại, gợi cảm và giàu năng lượng tích cực.

Chính sự kiên định với phong cách riêng đã giúp Diệp Lâm Anh tạo nên dấu ấn khác biệt giữa dàn mỹ nhân Vbiz.