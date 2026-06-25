Mai Phương Thúy: 'Nỗ lực của tôi vượt xa danh xưng hoa hậu'

Hôm 23/6, Mai Phương Thúy gây chú ý khi hé lộ thông tin mua căn hộ sky villa giá khoảng 120 tỷ đồng tại Hà Nội, tặng em gái Mai Ngọc Phượng và hai cháu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ về khả năng tài chính, tình cảm dành cho gia đình và cuộc sống thành công của hoa hậu Việt Nam 2006. "Sao cô ấy kiếm tiền giỏi dữ vậy trời?"; "Mai Phương Thúy là "chị đẹp đại gia" chính hiệu"; "Hoa hậu giàu và sống thoáng"; "Có chị gái giỏi, thích thật"... một số bình luận khán giả dành cho Mai Phương Thúy.

Trước tình cảm từ công chúng, dịp này Mai Phương Thúy chia sẻ với Ngôi Sao về cuộc sống hiện tại và cách nhìn của cô đối với danh xưng hoa hậu, cùng định nghĩa thành công.

Hoa hậu cho biết cô không còn muốn định nghĩa bản thân bằng các khái niệm như "tự do tài chính" hay những cột mốc mang tính định lượng. Sau 20 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và giải trí, điều cô quan tâm hiện tại không còn là việc chứng minh thu nhập hay tài sản, mà được phát triển không bị giới hạn bởi khuôn mẫu nghề nghiệp.

'Tôi không muốn mình phải mặc một chiếc áo quá chật', cô nói, ám chỉ việc bản thân lâu nay thường bị gắn với danh xưng hoa hậu và hoạt động showbiz.

Theo Mai Phương Thúy, việc bị mặc định vai trò khiến hình ảnh cá nhân dễ bị thu hẹp, trong khi thực tế cô theo đuổi nhiều hướng phát triển, từ học tập đến kinh doanh và đầu tư.

Người đẹp tự nhận có xu hướng lo xa nên ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 ở tuổi 18, cô chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Bên cạnh việc học, cô tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật để tạo thu nhập, đồng thời tìm hiểu về đầu tư và kinh doanh.

Cô kể, giai đoạn đầu sự nghiệp, mỗi năm tiết kiệm được khoảng 1-2 tỷ đồng. Thay vì chi tiêu cho những thú vui xa xỉ, hoa hậu dành phần lớn nguồn tiền để học hỏi và thử sức ở lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, từ đó từng bước tạo ra lợi nhuận.

Mai Phương Thúy hiếm khi giữ nhiều tiền mặt. Phần lớn tài sản đều được phân bổ vào các khoản đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, kết quả tài chính có được không đến một cách dễ dàng.

'Có những thời điểm tôi làm việc với cường độ gấp đôi người bình thường, nhưng tôi là người say mê công việc nên luôn tìm được niềm vui trong những gì mình làm, chứ không cảm thấy áp lực', Mai Phương Thúy cho hay.

Sau thời gian tập trung công việc, cô hiện ưu tiên cân bằng cuộc sống hơn trước. Tháng 4 vừa qua, Mai Phương Thúy dành hơn một tháng du lịch châu Âu và Mỹ để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng cũng như tìm kiếm cảm hứng mới cho các dự án đầu tư.

Dù vậy, Mai Phương Thúy vẫn duy trì thói quen học tập mỗi ngày. Hiện cô theo học tiếng Pháp, xem đây là công cụ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tri thức trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và nghệ thuật.

Người đẹp cũng tiết lộ mong muốn theo học ngành Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian tới. Theo cô, việc học không phụ thuộc tuổi tác, đặc biệt khi kiến thức luôn mang lại lợi thế trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong ảnh, Mai Phương Thúy dự tiệc sinh nhật cháu trai hồi tháng 3 vừa qua.

Ở tuổi 38, Mai Phương Thúy dành nhiều sự quan tâm hơn cho sức khỏe. Ba năm gần đây, cô duy trì thói quen chơi tennis để cải thiện thể lực, giảm áp lực tinh thần và cân bằng nhịp sống bận rộn.

Ngoài công việc, hoa hậu thích mua sắm, xem các buổi hòa nhạc cùng em gái Mai Ngọc Phượng (áo đen) và dành thời gian cho gia đình. Cô tin rằng khoảnh khắc đời thường giúp bản thân cân bằng cảm xúc sau những ngày làm việc căng thẳng.

Về chuyện tình cảm, Mai Phương Thúy nói chưa đặt nặng việc tìm kiếm bạn trai. Thay vào đó, cô ưu tiên đầu tư cho bản thân, cả về tri thức, sức khỏe lẫn đời sống tinh thần, nhằm duy trì cuộc sống độc lập và tự chủ theo đuổi nhiều năm qua.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới và vào top 17 chung cuộc, đồng thời giành giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Người đẹp tốt nghiệp ngành Thương mại tại Đại học RMIT Việt Nam. Sau khi đăng quang, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và điện ảnh trước khi dần chuyển trọng tâm sang kinh doanh, đầu tư.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí, chủ yếu tập trung cho công việc đầu tư. Thỉnh thoảng, cô nhận lời làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc hoặc tham gia một số chương trình truyền hình với vai trò khách mời. Hiện cô sinh sống và làm việc tại TP HCM, trong khi gia đình cô ở Hà Nội.