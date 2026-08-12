Bổ sung collagen có bị nổi mụn?

1. Bổ sung collagen có hiệu quả với da?

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Microbiology and Biotechnology (JMB) đã thực hiện trên 70 người trưởng thành khỏe mạnh, được chia ngẫu nhiên vào nhóm dùng peptide collagen phân tử nhỏ đặc hiệu liều 1.650 mg mỗi ngày và nhóm dùng giả dược. Sau 8 tuần theo dõi, các chỉ số về độ ẩm da, nếp nhăn, độ đàn hồi và kích thước lỗ chân lông đều được ghi nhận.

Kết quả cho thấy sau 10 ngày bổ sung, nhóm dùng collagen đã có sự cải thiện về độ ẩm da, độ đàn hồi và giảm nếp nhăn quanh mắt. Đến tuần thứ 8, ngoài việc giảm độ sâu nếp nhăn quanh mắt, nếp gấp mũi má và nếp nhăn vùng cổ, nghiên cứu còn ghi nhận cải thiện đáng kể về mật độ da, độ đàn hồi, độ ẩm, tình trạng lỗ chân lông và mức tiết bã nhờn. Đáng chú ý, ngay cả hai tuần sau khi ngừng bổ sung, phần lớn các hiệu quả tích cực này vẫn được duy trì, không xảy ra hiện tượng sụt giảm đột ngột.

Về mặt cơ chế, collagen không được hấp thụ trực tiếp vào da mà trải qua quá trình tiêu hóa, phân giải thành các peptide và acid amin nhỏ trước khi cơ thể hấp thụ và sử dụng. Một số nghiên cứu cho thấy các peptide collagen phân tử nhỏ có thể tác động đến hoạt động của nguyên bào sợi da, từ đó hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen và acid hyaluronic tự nhiên của cơ thể.

Vì vậy, khi lựa chọn sản phẩm, ngoài nguồn gốc collagen, người dùng nên chú ý sản phẩm có chứa đủ lượng peptide nhỏ, hoạt tính sinh học hay không. Sản phẩm kết hợp thêm vitamin C và acid hyaluronic (natri hyaluronate) có thể mang lại hiệu quả chăm sóc da toàn diện hơn.

Nhiều người cho biết da trở nên rạng rỡ hơn sau thời gian sử dụng collagen, không ít người khác không cảm thấy gì khác biệt, thậm chí còn bị nổi mụn nhiều hơn. Ảnh minh họa AI.

2. Nguyên nhân việc dùng collagen mà không thấy khác biệt

Việc chi tiền cho thực phẩm bổ sung collagen trong khi vẫn duy trì những thói quen xấu hàng ngày có thể làm giảm đáng kể hiệu quả, dù sử dụng đều đặn. Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến khiến collagen trong cơ thể bị mất đi nhanh hơn:

Thiếu ngủ kéo dài

Giấc ngủ là thời gian quan trọng để cơ thể tự phục hồi. Tình trạng thiếu ngủ mạn tính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản sinh collagen cũng như khả năng tự phục hồi của làn da.

Không chống nắng đầy đủ

Tia cực tím thúc đẩy sản sinh gốc tự do, yếu tố có liên quan mật thiết đến quá trình phân hủy collagen và lão hóa da. Việc chống nắng không đầy đủ có thể khiến mọi nỗ lực bổ sung collagen từ bên trong trở nên kém hiệu quả.

Chế độ ăn nhiều đường

Tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện dễ dẫn đến quá trình glycation (đường hóa), làm ảnh hưởng đến cấu trúc collagen và tác động tiêu cực đến độ đàn hồi, độ săn chắc của da.

Hút thuốc và căng thẳng mạn tính

Hút thuốc và tình trạng căng thẳng kéo dài làm tăng stress oxy hóa trong cơ thể, có thể đẩy nhanh quá trình mất collagen và lão hóa da.

3. Collagen có thực sự gây nổi mụn?

Về tuyên bố "nổi mụn sau khi dùng collagen" đang gây tranh cãi, hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy collagen trực tiếp gây ra mụn. Tình trạng mụn đầu đen hoặc mụn trứng cá gia tăng sau khi bổ sung nhiều khả năng liên quan đến các thành phần khác có trong sản phẩm, thể trạng cá nhân, hoặc những thay đổi gần đây về căng thẳng, giấc ngủ, chế độ ăn uống hay nội tiết tố, chứ không hẳn do bản thân collagen.

Nếu tình trạng mụn đầu đen hoặc mụn trứng cá vẫn tiếp diễn sau một thời gian bổ sung, người dùng nên tạm ngừng sử dụng và theo dõi xem có cải thiện hay không. Với người mắc bệnh lý về thận hoặc đang điều trị các bệnh lý khác, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung collagen thường xuyên.

Thực phẩm bổ sung collagen chỉ mang tính chất hỗ trợ, không thể thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh. Việc lựa chọn đúng thành phần, sử dụng đủ thời gian và kết hợp với thói quen sinh hoạt khoa học, bao gồm ngủ đủ giấc, chống nắng đầy đủ, hạn chế đường và kiểm soát căng thẳng, mới là cách tốt nhất để collagen phát huy hiệu quả tối đa.